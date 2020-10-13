В Украине продлили адаптивный карантин до конца 2020 года. Что изменится

Кабинет Министров намерен продлить адаптивный карантин до конца 2020 года.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании во вторник, передают Українськi Новини.

"Правительство сегодня продолжит действие адаптивного карантина до конца этого года", - сказал он.

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Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.



"Предлагается продлить срок действия карантина до 31 декабря 2020 года. Это связано с резким ростом количества новых случаев и госпитализаций в начале эпидсезона гриппоподобных заболеваний", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.



Кроме того, были внесены изменения в критерии готовности к ослаблению карантина и в карантинные ограничения.



В частности, в 2 раза увеличен целевой показатель охвата тестированием - с 24 тыс. тестов на 100 тыс. населения до 48 тыс. на 100 тыс. населения в течении последних 7 дней.



Внесены изменения в количество занятых коек, которые учитываются при установлении уровня эпидемической опасности.



"Мы не будем учитывать койки, которые отведены в детских и педиатрических отделениях", - сообщил Степанов.



Также изменен критерий отнесения к "красному уровню" эпидопасности - теперь для этого заболеваемость в течении 14 дней должна будет превышать 320 человек на 100 тыс. населения.



Кроме того, на всей территории страны, включая "зеленую зону", ограничивается работа ресторанов и других заведений общественного питания после 22:00.

Новые ограничения введены на массовые мероприятия.



Так, в "зеленой зоне" будут разрешены мероприятия до 50 человек, в "желтой" - до 30, в "оранжевой" - до 20 человек.



На всей территории страны предлагается проводить без зрителей все спортивные мероприятия, кроме международных соревнований.



Как сообщали Українськi Новини, Минобразования рекомендует установить каникулы во всех заведениях общего среднего образования с 15 по 30 октября.



Кроме того, с 12 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

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