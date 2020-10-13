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13 октября 2020, вторник, 17:10 315 Дополнено
Общество 2020-10-13T17:23:05+03:00
Українські Новини
В Украине продлили адаптивный карантин до конца 2020 года. Что изменится

В Украине продлили адаптивный карантин до конца 2020 года. Что изменится

Валерия Драгомирова
Продление карантина, Адаптивный карантин, Продление карантина в Украине
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Кабинет Министров намерен продлить адаптивный карантин до конца 2020 года.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании во вторник, передают Українськi Новини.

"Правительство сегодня продолжит действие адаптивного карантина до конца этого года", - сказал он.

(Новость дополнена информацией)

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. 

"Предлагается продлить срок действия карантина до 31 декабря 2020 года. Это связано с резким ростом количества новых случаев и госпитализаций в начале эпидсезона гриппоподобных заболеваний", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, были внесены изменения в критерии готовности к ослаблению карантина и в карантинные ограничения.

В частности, в 2 раза увеличен целевой показатель охвата тестированием - с 24 тыс. тестов на 100 тыс. населения до 48 тыс. на 100 тыс. населения в течении последних 7 дней.

Внесены изменения в количество занятых коек, которые учитываются при установлении уровня эпидемической опасности.

"Мы не будем учитывать койки, которые отведены в детских и педиатрических отделениях", - сообщил Степанов.

Также изменен критерий отнесения к "красному уровню" эпидопасности - теперь для этого заболеваемость в течении 14 дней должна будет превышать 320 человек на 100 тыс. населения.

Кроме того, на всей территории страны, включая "зеленую зону", ограничивается работа ресторанов и других заведений общественного питания после 22:00.
Новые ограничения введены на массовые мероприятия.

Так, в "зеленой зоне" будут разрешены мероприятия до 50 человек, в "желтой" - до 30, в "оранжевой" - до 20 человек.

На всей территории страны предлагается проводить без зрителей все спортивные мероприятия, кроме международных соревнований.

Как сообщали Українськi Новини, Минобразования рекомендует установить каникулы во всех заведениях общего среднего образования с 15 по 30 октября.
 
Кроме того, с 12 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

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