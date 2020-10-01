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01 октября 2020, четверг, 07:00 46 Новости дня
Общество 2020-10-01T07:00:01+03:00
Українські Новини
Зе выгнал Фокина, списки кандидатов в мэры, второй провал Коболева

Зе выгнал Фокина, списки кандидатов в мэры, второй провал Коболева

Денис Иванеско
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Зеленский уволил Фокина из ТКГ – контактной группы по Минским договоренностям. 

Президенту не понравилось заявление Фокина, что тот не нашел подтверждений войны между Украиной и РФ на Донбасе. В догонку Зе обвинил Фокина в "личных амбициях". 
И это в его 87 лет. 
За Фокина вступилась ОПЗЖ.
Победу над Фокиным приписали себе Порошенко и партия Голос. Забавно, что они опубликовали идентичные посты
Теперь бывший премьер снова пенсионер как и до назначения в ТКГ. Фокин успел поработать лишь полтора месяца.

Избиркомы завершили регистрацию кандидатов в мэры. В Киеве за пост градоначальника будут бороться 19 человек – вот список
В Харькове выдвинулось 15 человек.
Судя по последнему опросу, можно ожидать 2 тура, где сойдутся Кернес и Фельдман.
В Одессе зарегистрировалось 29 кандидатов в мэры.
Среди них много фриков – два Зеленских (других), четыре Филимонова, один Саакашвили (тоже не тот) и уже традиционно – Дарт Вейдер.
А вот список кандидатов на Львов.

Укргаздобыча сократила прибыль в 54 раза. Если сравнивать первые полугодия 2020 и 2019 годов. Это плохой сигнал для экономики. УГД – крупнейший добытчик газа. Добывает 3 из 4 добытых кубометров газа в Украине. Входит в Нефтегаз.  
Это уже второй крупный провал его начальника Коболева. 
На прошлой неделе Нефтегаз показал убыток в 11,5 млрд грн. Раньше Коболев обещал увеличить добычу газа. Но не справился с задачей. А теперь даже перестал обещать. 
И вот за что Коболеву платят по 1 млн грн в месяц? 

Суд признал коррупционером "антикоррупционера" Шабунина. И оштрафовал его на 850 грн за нарушение сроков подачи декларации о доходах. 
Теперь Шабунина внесут в реестр коррупционеров, где уже числиться его "кумир" глава НАБУ Артем Сытник. Который позволил заплатить за свой отдых.

Жена министра культуры выгуляла в лесу сапоги за $1500. Вот фото.

В четверг и пятницу обещают дожди и холод. А в воскресенье вернется осеннее тепло +23.  Немного появится солнце. 

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