Зе выгнал Фокина, списки кандидатов в мэры, второй провал Коболева

Зеленский уволил Фокина из ТКГ – контактной группы по Минским договоренностям.

Президенту не понравилось заявление Фокина, что тот не нашел подтверждений войны между Украиной и РФ на Донбасе. В догонку Зе обвинил Фокина в "личных амбициях".

И это в его 87 лет.

За Фокина вступилась ОПЗЖ.

Победу над Фокиным приписали себе Порошенко и партия Голос. Забавно, что они опубликовали идентичные посты.

Теперь бывший премьер снова пенсионер как и до назначения в ТКГ. Фокин успел поработать лишь полтора месяца.



Избиркомы завершили регистрацию кандидатов в мэры. В Киеве за пост градоначальника будут бороться 19 человек – вот список.

В Харькове выдвинулось 15 человек.

Судя по последнему опросу, можно ожидать 2 тура, где сойдутся Кернес и Фельдман.

В Одессе зарегистрировалось 29 кандидатов в мэры.

Среди них много фриков – два Зеленских (других), четыре Филимонова, один Саакашвили (тоже не тот) и уже традиционно – Дарт Вейдер.

А вот список кандидатов на Львов.



Укргаздобыча сократила прибыль в 54 раза. Если сравнивать первые полугодия 2020 и 2019 годов. Это плохой сигнал для экономики. УГД – крупнейший добытчик газа. Добывает 3 из 4 добытых кубометров газа в Украине. Входит в Нефтегаз.

Это уже второй крупный провал его начальника Коболева.

На прошлой неделе Нефтегаз показал убыток в 11,5 млрд грн. Раньше Коболев обещал увеличить добычу газа. Но не справился с задачей. А теперь даже перестал обещать.

И вот за что Коболеву платят по 1 млн грн в месяц?



Суд признал коррупционером "антикоррупционера" Шабунина. И оштрафовал его на 850 грн за нарушение сроков подачи декларации о доходах.

Теперь Шабунина внесут в реестр коррупционеров, где уже числиться его "кумир" глава НАБУ Артем Сытник. Который позволил заплатить за свой отдых.



Жена министра культуры выгуляла в лесу сапоги за $1500. Вот фото.



В четверг и пятницу обещают дожди и холод. А в воскресенье вернется осеннее тепло +23. Немного появится солнце.

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