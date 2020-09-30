Штормовой ветер, дожди и резкое похолодание: на Веры, Надежды и Любви и Софии испортится погода

В Украину пришел холодный дождевой циклон, который резко снизил температуру воздуха в стране. В среду, 30 сентября, на праздник Веры, Надежды, Любови и Софии, в будет много дождей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, фронт обусловит влажную погоду в большинстве областей, только северо-восток - Сумщина, Харьковщина, Луганщина - побудет в основном сухой воздушной массе.

В то же время, по словам Диденко, на Востоке и северо-востоке ожидается сильный ветер, до штормовых порывов.



Холодной предполагается погода в западных областях, максимально только + 12 + 16 градусов. В большинстве областей Украины в среду + 14 + 18 градусов, на юге и востоке + 15 + 20 градусов.

В Киеве 30 сентября ожидается влажная облачная погода с низкой температурой воздуха - в течение дня около 15 градусов. Также в столице ожидается порывистый ветер.

"В большинстве областей Украины погода будет испытывать наши головы, настроение и готовность к осенним дорожным заторам. Добавятся и магнитные бури, завтра еще будут беспокоить жителей Земли", - предупредила синоптик.

Напомним, синоптики дали прогноз до конца осени. Уже в октябре ожидается снег и морозы.

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