Хирург, безработный и блогер: за кресло мэра Одессы поборются 29 кандидатов

Одесская городская территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы мэра Одессы, зарегистрировав 29 претендентов в мэры.



Об этом Українським Новинам сообщила секретарь комиссии Валентина Карташова.



"Это все постановления по регистрации (те, что опубликованы на сайте), больше их не будет", - сказала она.



Согласно данным постановлениям, в мэры баллотируются действующий мэр Одессы Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам"), бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Сергей Кивалов (Украинская морская партия Сергея Кивалова), комик Олег Филимонов (от партии "Слуга народа").



Им конкуренцию также составят бывший мэр Одессы (1994-1998, 2006-2010) Эдуард Гурвиц (партия "Блок Эдуарда Гурвица"), депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Николай Скорик ("Оппозиционная платформа"), создатель такси "Бонд" Петр Обухов ("Европейская солидарность"), глава "Ассоциации женщин Украины" и директор Первого благотворительного театрального фонда Наталья Делиева ("Голос"), бывший председателя Запорожской областной государственной администрации (2005-2007 года) Евгений Червоненко ("Наш край").



Среди кандидатов также: гендиректор юрфирмы "Интраст" Максим Болдин ("Победа Пальчевского"), Сергей Варламов (безработный, партия "Национальный корпус"), бывший депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Голубов ("Блок Дмитрия Голубова"), бывший чиновник одесской мэрии Альберт Байжанов ("За права человека"), хирург Сергей Калинчук ("За будущее").

Кроме этого, были зарегистрированы самовыдвиженцы: журналист Олег Михайлик, блогер Станислав Домбровский, Игорь Щербина, Виктория Стоянова, Марья Трунина, Михаил Кузаконь, Морис Ибрагим, Юрий Печерский.



Также зарегистрированы кандидатами в мэры Одессы однофамильцы раннее озвученных кандидатов, а также известных политиков или персонажей: Александр Зеленский ("Цыганская партии") и Олег Зеленский ("Молодежь к власти"), Вадим Филимонов ("Нашей земля"), Олег Филимонов ("Стабильность и справедливость"), Олег Филимонов ("Студентская партия"), Олег Филимонов ("Зеленые"), Михаил Владимирович Саакашвили ("Блок Михаила Саакашвили") и Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера").



Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине.



Ранее "Слуга народа" зарегистрировала 32 тыс. кандидатов на местные выборы.









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