подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
30 сентября 2020, среда, 18:03 278 Список
Выборы 2020-09-30T18:04:59+03:00
Українські Новини
Хирург, безработный и блогер: за кресло мэра Одессы поборются 29 кандидатов

Хирург, безработный и блогер: за кресло мэра Одессы поборются 29 кандидатов

Валерия Драгомирова
Одесса, Мэр Одессы, Местные выборы, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: censor.net
Выборы. Фото: censor.net

Одесская городская территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы мэра Одессы, зарегистрировав 29 претендентов в мэры.

Об этом Українським Новинам сообщила секретарь комиссии Валентина Карташова.

"Это все постановления по регистрации (те, что опубликованы на сайте), больше их не будет", - сказала она.

Согласно данным постановлениям, в мэры баллотируются действующий мэр Одессы Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам"), бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Сергей Кивалов (Украинская морская партия Сергея Кивалова), комик Олег Филимонов (от партии "Слуга народа").

Им конкуренцию также составят бывший мэр Одессы (1994-1998, 2006-2010) Эдуард Гурвиц (партия "Блок Эдуарда Гурвица"), депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Николай Скорик ("Оппозиционная платформа"), создатель такси "Бонд" Петр Обухов ("Европейская солидарность"), глава "Ассоциации женщин Украины" и директор Первого благотворительного театрального фонда Наталья Делиева ("Голос"), бывший председателя Запорожской областной государственной администрации (2005-2007 года) Евгений Червоненко ("Наш край").

Среди кандидатов также: гендиректор юрфирмы "Интраст" Максим Болдин ("Победа Пальчевского"), Сергей Варламов (безработный, партия "Национальный корпус"), бывший депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Голубов ("Блок Дмитрия Голубова"), бывший чиновник одесской мэрии Альберт Байжанов ("За права человека"), хирург Сергей Калинчук ("За будущее").
Кроме этого, были зарегистрированы самовыдвиженцы: журналист Олег Михайлик, блогер Станислав Домбровский, Игорь Щербина, Виктория Стоянова, Марья Трунина, Михаил Кузаконь, Морис Ибрагим, Юрий Печерский.

Также зарегистрированы кандидатами в мэры Одессы однофамильцы раннее озвученных кандидатов, а также известных политиков или персонажей: Александр Зеленский ("Цыганская партии") и Олег Зеленский ("Молодежь к власти"), Вадим Филимонов ("Нашей земля"), Олег Филимонов ("Стабильность и справедливость"), Олег Филимонов ("Студентская партия"), Олег Филимонов ("Зеленые"), Михаил Владимирович Саакашвили ("Блок Михаила Саакашвили") и Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера").

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине.

Ранее "Слуга народа" зарегистрировала 32 тыс. кандидатов на местные выборы. 




Больше новостей о: Одесса Мэр Одессы Местные выборы Местные выборы-2020

Экс-депутат Кивалов идет в мэры Одессы. Кандидатов...
Труханов может одержать серьезную победу в Одессе,...
Кернес и Фельдман выходят во 2 тур на выборах мэра...
13 человек примут участие в выборах мэра Житомира:...
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму
Хирург, безработный и блогер: за кресло мэра Одессы поборются 29 кандидатов
Новости
В Киеве коронавирусом болеют уже 365 учеников 18:29
Еще в двух больницах Полтавы станут принимать больных с COVID-19 18:25
После снижения гривна на межбанке укрепилась 18:05
Хирург, безработный и блогер: за кресло мэра Одессы поборются 29 кандидатов 18:03 Список
Сотрудницу посольства США нашли в Киеве без сознания. Женщина умерла в больнице 17:52
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
больше новостей
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором 18:52
больше новостей
Кабмин рекомендует перенести три рабочих дня в 2021
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok