Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Витольда Фокина, вокруг которого разгорелся скандал после заявления об общей амнистии и особом статусе для всего Донбасса.

Об этом говорится в указе №414 от 30 сентября, передают Українськi Новини.

"Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе В. Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - сказано в нем.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

В сообщении пресс-службы Президента, опубликованном на официальном сайте главы государства, подчеркивается, что для Зеленского принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины.

"Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства. Представлять государство на любом уровне - это не шанс для личных взглядов и амбиций, это - безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа", - отмечается в сообщении.

Ранее Фокин заявил, что пока не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной.

По его убеждению, на Донбассе воюют наемники почти 30 разных стран мира, но при активной поддержке войск России.

После увольнения Зеленским Фокина Офис Президента заверил, что работа украинской делегации в ТКГ продолжится на основе четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины.

"Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установление длительного мира. Подчеркиваем, что нельзя просто назвать миром условия временной оккупации части нашей территории, закрыв глаза на существование оккупационных структур и полное отсутствие безопасности на этой территории", - говорится в сообщении.

Офис Президента призвал членов делегации Украины в ТКГ работать в круглосуточном режиме для достижения мира.

Согласно сообщению, для этого необходимо обеспечить вывод из Украины всех незаконных вооруженных формирований и их военной техники, провести полную деоккупацию и вернуть контроль над частью государственной границы с Россией.

Как сообщали Українські Новини, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выступал за отставку бывшего премьер-министра Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).



Также Аваков ранее назвал заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса таким, которое не отвечает национальным интересам.

Ранее Фокин опроверг заявления о том, что "Страна" якобы исказила его слова в интервью.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости