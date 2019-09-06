Суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области

Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Владислав Кича.

"Решение суда притянутое за уши и по форме и по сути. Признали виновным (Сытника) и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов", - сказал он.

По его словам, защита обязательно подаст апелляцию на это решение.

Как сообщали Українськi Новини, главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ривненской области.

Также Сытник дал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.