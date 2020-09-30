За должность мэра Киева будут соревноваться 19 кандидатов. Что о них известно

Киевская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) завершила регистрацию кандидатов на выборы мэра Киева, зарегистрировав 19 претендентов в мэры.

Соответствующую информацию подтвердили в комиссии, а соответствующие постановления опубликованы на странице ТИК на сайте Киевского городского совета, передают Українські Новини.



Так, по словам представителя комиссии, 29 сентября комиссия завершила регистрацию кандидатов в мэры Киева.



Ранее ТИК зарегистрировала 17 кандидатов, а 28 и 29 сентября - еще двух: бывшего депутата Верховной Рады Андрея Ильенко от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" и блогера Елену Филонову от партии "Разом сила".



Согласно опубликованным постановлениям, ТИК зарегистрировала 19 кандидатов в мэры столицы.



Кандидат в мэры столицы, владелец клиники Eurolab Андрей Пальчевский, который баллотируется от партии "Победа Пальчевского", c 31 марта по 14 июля 2010 года занимал должность заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта, после чего подал в отставку, а в 1994 году баллотировался в Государственную думу России под №3 избирательного списка объединения "Партия любителей пива".



Действующий мэра Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко ("Украинский демократический альянс за реформы") был избрал городским головой еще в июне 2014 года, в 2006-2008 годах был советником бывшего Президента Виктора Ющенко; в марте 2006 года Кличко одновременно баллотировался в Раду и Киевсовет как глава Блока "Пора - ПРП", а также боролся на пост мэра Киева, по итогам выборов прошел в Киевсовет.



Впервые в мэры Киева баллотируется депутат Рады от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук ("Слуга народа"), которая 31 октября 2010 года была избрана мэром Равы-Русской от партии "Сильная Украина" (по информации СМИ партия принадлежала Сергею Тигипко, а через 2 года влилась в Партию регионов), при этом Верещук в саму партию не входила.



Также Верещук баллотировалась в Раду 8-го созыва как самовыдвиженка на внеочередных выборах 26 октября 2014 года в округе № 122, но проиграла Владимиру Парасюку, заняв 6-е место с поддержкой 4,46% голосов избирателей.



С ними за пост мэра столицы поборется бывший заместитель министра экономики Михаил Поживанов (от Радикальной партии Олега Ляшко), который в марте 2010 года был уволен с должности замминистра экономики в связи с отставкой правительства Юлии Тимошенко.



В 2014 он принял участие в открытых конкурсах на должность заместителя министра в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство экологии и природных ресурсов, где обе конкурсные комиссии одобрили кандидатуру Поживанова, но министр Минрегионстроя отказался рекомендовать кандидата на утверждение.



Также Поживанов баллотировался в депутаты Рады от партии "Сила и честь" на парламентских выборах 2019 года (№11 в списке).



Среди кандидатов в мэры - телеведущий Сергей Притула ("Голос"), который в 2019 году присоединился к команде "Голоса" и на парламентских выборах баллотировался в Раду под №30 избирательного списка партии, а после оглашения о выдвижении его на пост мэра столицы сообщил, что завершает актерскую карьеру.



От "Всеукраинского объединения "Батьківщина" в выборах участвует депутат Рады от этой же фракции Алексей Кучеренко - ранее он был депутатом 5-го и 6-го созыва парламента от блока "Наша Украина", а депутатом нынешнего созыва избран от "Батьківщини".



Бывший временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции (ноябрь 2019 - май 2020) Егор Фирсов, который баллотируется в мэры от партии "Экологическая альтернатива", был депутатом 7-го созыва парламента, а на парламентских выборах в 2014 году выдвигался по партийному списку партии "Блок Петра Порошенко", присоединившись по квоте партии "УДАР"; 8 февраля 2016 года он вышел из фракции "БПП", после чего был лишен мандата съездом партии.



Бывший депутат Рады Николай Томенко решил побороться за пост киевского городского головы от своей партии "Общественное движение Николая Томенко".



Ранее Томенко был внештатным советником бывшего Президента Петра Порошенко, в 2002 году бюл избран депутатом Рады от блока "Наша Украина", в 2005 году занимал должность вице-премьер-министра по гуманитарным и социальным вопросам в правительстве Юлии Тимошенко, в 2006, 2007 и 2012 годах избирался депутатом Рады от "Батьківщини", в 2014 - от "БПП", однако в 2016 году был лишен мандата съездом партии.



Экс-председатель Киевского горсовета Александр Омельченко (партия "Єдність") ранее уже занимал должности и председателя Киевской городской государственной администрации (с 1996 по 2006 годы), и мэра Киева (с 1999 по 2006 годы), а в 2007 году был избран депутатом Рады от "Нашей Украины - народной самообороны".



Депутат Киевсовета Сергей Гусовский (партия "За будущее") уже баллотировался в мэры столицы в 2015 году. Также он баллотировался в депутаты Рады на внеочередных парламентских выборах в 2019 году по округу №212 в Киеве.



Бывший депутат Рады Юрий Левченко будет баллотироваться в мэры Киева от своей партии "Команда Левченко "Народовладдя". В 2014 году он был избран депутатом Рады по округу № 223 (Киев), а на досрочных выборах Рады в 2019 году также баллотировался по округу №223.



От "Оппозиционной платформы - За життя" кандидатом на пост мэра столицы является экс-председатель Киевсовета Александр Попов, который был членом Партии регионов, министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007 и 2010), был депутатом Рады 6-го созыва, председателем Киевской городской государственной администрации (с 16 ноября 2010 года по 14 декабря 2013 года), однако отстранен от должности в связи с подозрением в причастности к нарушению конституционных прав граждан, которые 30 ноября 2013 года находились на Майдане Независимости, и 25 января 2014 года был уволен.



Депутат Рады Сергей Шахов баллотируется в мэры от партии "Наш край".

В 8-м созыве Рады он был избран депутатом на промежуточных выборах по округу №114 (Луганская область.



Бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко (2003-2005) выдвинут в мэры партией "Сила и честь". С 2014 по 2019 год Смешко был советником Президента Петра Порошенко, в 2019 - баллотировался в Президенты от партии "Сила и честь".



Виктор Петрук, выдвинутый от партии "Гражданское движения "Хвиля", - инженер и транспортный эксперт, был автором альтернативного проекта Шулявской развязки в виде реверсного кольца; киевляне поддержали необходимым количеством голосов две петиции в поддержку такого варианта развязки, однако в КГГА отказались от проведения конкурса.



Партией "Всеукраинское объединение "Свобода" выдвинут в мэры Киева экс-депутат Рады 7-го и 8-го созывов Ильенко.



Блогер Филонова от партии "Разом сила" баллотируется впервые. Она - ведущая программы "Ревизор красоты", а партию "Разом сила" создали общественные организации, среди которых - движение "Авто-Евро-Сила".



В порядке самовыдвижения в мэры столицы баллотируются лидер партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб, также Диана Гранцева, которая работает в сегменте жилищно-коммунального хозяйства с 2015 года, в 2017 году с партнерами основала управляющую компанию "Затишна оселя", затем - Национальную украинскую ассоциацию жилья.



До 5 октября включительно указанные зарегистрированные лица могут снять свою кандидатуру с выборов путем подачи в ТИК заявление об отказе от баллотирования.



Как сообщали Українські Новини, местные выборы состоятся 25 октября.



Тем временем на выборы мэра Харькова зарегистрировали 15 кандидатов.

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