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30 сентября 2020, среда, 19:25 821
Экономика 2020-09-30T20:15:01+03:00
Українські Новини
"Укргаздобыча" с начала года сократила прибыль в 54 раза. Доходы предприятия упали

"Укргаздобыча" с начала года сократила прибыль в 54 раза. Доходы предприятия упали

Кира Молчанова
Нефть, Укргаздобыча, добыча газа, нефть и газ
"Укргаздобыча" Фото: dengi.ua

В январе-июне 2020 года государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" сократила чистую прибыль в 54 раза, или на 15,984 млрд гривен до 301 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, передают Українські Новини.

"В условиях снижения цены газа "Укргаздобыча" удерживает прибыльный уровень. По итогам 1-го полугодия 2020 компания получила чистую прибыль - 301 млн гривен, операционная прибыль - 1,7 млрд гривен", - говорится в сообщении "Укргаздобычи".

При этом чистый доход от предоставления услуг и реализации продукции в январе-июне 2020 года сократился на 47,1%, или на 21,012 млрд гривен до 23,585 млрд гривен по сравнению с показателем в 1-м полугодии 2019 года.

В свою очередь в январе-июне 2020 года валовая прибыль компании сократилась в 3,5 раза, или на 15,752 млрд гривен до 6,393 млрд гривен.

Отмечается, что за этот же период компания инвестировала в развитие добычи украинского газа 6,9 млрд гривен, перечислила 12,7 млрд гривен налогов в бюджеты всех уровней.

"Ключевой фактор, который повлиял на финансовые результаты "Укргаздобычи" в 1-м полугодии - снижение средней цены реализации газа на 46% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года", - подчеркнула "Укргаздобыча".

Кроме того, в 1-м полугодии компанией были подняты на поверхность 6,76 млрд куб. м газа, который группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" поставила населению и предприятиям тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ).

"Такие результаты обеспечены за счет введения в эксплуатацию 24 скважин, а также проведения 347 операций колтюбинговыми установками и 53 операций с гидроразрывом пласта (ГРП). Кроме того, выполнено 62 операции по капитальному ремонту скважин", - подытожила "Укргаздобыча".

Как сообщали Українські Новини, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявляет, что пандемия коронавирусной инфекции окажет негативное влияние на добывающую отрасль.

В декабре Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели обыски в государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча".

В 2019 году государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" сократила чистую прибыль на 29,8%, или на 8,086 млрд гривен до 19,048 млрд гривен.

Чистый доход компании в 2019 году незначительно сократился (на 6,2 млн гривен) до 78,96 млрд гривен в сравнении с показателем 2018 года.

"Укргаздобыча" является крупнейшим добытчиком газа в Украине и, согласно постановлению Кабмина, обязана реализовывать все объемы добытого газа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" для потребностей населения.

100% акций компании принадлежит "Нефтегазу".

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