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30 сентября 2020, среда, 11:00 144
Выборы 2020-09-30T11:01:23+03:00
Українські Новини
Кандидатами в мэры Одессы зарегистрировали двух Зеленских, четырех Филимоновых, Саакашвили и Дарта Вейдера

Кандидатами в мэры Одессы зарегистрировали двух Зеленских, четырех Филимоновых, Саакашвили и Дарта Вейдера

Надежда Комендантова
Михаил Саакашвили , Выборы, Дарт Вейдер, Владимир Зеленский, Местные выборы-2020, Олег Филимонов
Выборы. Фото: 24tv.ua
Выборы. Фото: 24tv.ua

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы Александра Зеленского от "Цыганской партии" и Олега Зеленского от "Молодежи к власти", Вадима Филимонова от "Нашей земли", Олега Филимонова от "Стабильности и справедливости", Олега Филимонова от "Студенческой партии", Олега Филимонова от "Зеленых", Михаила Владимировича Саакашвили от его одноименного блока и Дарта Вейдера от его одноименного блока, в то время, как "Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины - в списках комики, врачи и банкиры.

Об этом говорится в постановлениях теризбирокома №86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, передают Українськi Новини.

Также, согласно постановлению №83, теризбироком отказал в регистрации в кандидаты в мэры Богдану Труханову.

Все перечисленные кандидаты (кроме Дарта Вейдера) являются однофамильцами ранее зарегистрированных кандидатов.

У главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили - отчество Николаевич (Николозович).

Как сообщали Українськi Новини, Одесский теризбироком зарегистрировал кандидатами в мэры Одессы комика Олега Филимонова (от партии "Слуга народа") и действующего мэра Одессы Геннадия Труханова (партия "Доверяй делам").

16 июля "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом на пост мэра Киева депутата Рады Ирину Верещук.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине.

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