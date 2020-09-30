Кандидатами в мэры Одессы зарегистрировали двух Зеленских, четырех Филимоновых, Саакашвили и Дарта Вейдера

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы Александра Зеленского от "Цыганской партии" и Олега Зеленского от "Молодежи к власти", Вадима Филимонова от "Нашей земли", Олега Филимонова от "Стабильности и справедливости", Олега Филимонова от "Студенческой партии", Олега Филимонова от "Зеленых", Михаила Владимировича Саакашвили от его одноименного блока и Дарта Вейдера от его одноименного блока, в то время, как "Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины - в списках комики, врачи и банкиры. Об этом говорится в постановлениях теризбирокома №86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, передают Українськi Новини. Также, согласно постановлению №83, теризбироком отказал в регистрации в кандидаты в мэры Богдану Труханову. Все перечисленные кандидаты (кроме Дарта Вейдера) являются однофамильцами ранее зарегистрированных кандидатов. У главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили - отчество Николаевич (Николозович). Как сообщали Українськi Новини, Одесский теризбироком зарегистрировал кандидатами в мэры Одессы комика Олега Филимонова (от партии "Слуга народа") и действующего мэра Одессы Геннадия Труханова (партия "Доверяй делам"). 16 июля "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом на пост мэра Киева депутата Рады Ирину Верещук. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине.