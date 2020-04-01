Набсовет "Нефтегаза" признал, что Коболев не выполнил условие своего предыдущего контракта по увеличению добычи газа

Набсовет "Нефтегаза" признал, что Коболев не выполнил условие своего предыдущего контракта по увеличению добыч

Правительство продлило контракт с главой НАК "Нефтегаз Украины" несмотря на то, что он не выполнил одно из основных условий по итогу прошлого года, а также то, что Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" признает невыполнение плана по увеличению добычи газа.

Об этом говорится в письме набсовета компании к правительству, копией которого располагают Українські Новини.

"Что касается третьего показателя (добыча компанией не менее 18,2 млрд кубометров природного газа) мы еще раньше обращали внимание Кабмина на то, что целевой объем добычи был недосягаем по причинам, независящим от главы правления "Нефтегаза", - говорится в нем.

Согласно условиям контракта Коболева, который был продлен в марте 2019 года, он должен был завершить операцию по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга), заключить с "Газпромом" новый контракт на транзит газа и обеспечить увеличение добычи газа до 2020 года.

При этом набсовет отмечает, что Коболев назначил ответственной за это направление новую команду, в состав которой вошли внешние эксперты, которые пересмотрели все операции для наращивания добычи.

В сообщении также отмечается, что продуктивность газовых месторождений оказалась гораздо ниже ожидаемого.

"Это произошло из-за того, что ресурс слишком большого количества скважин был исчерпан слишком быстро с целью достижения нереальных целей по добыче", - подчеркнули в письме.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров согласовал продление контракта председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева до 22 марта 2024 года.

Ранее Кабмин рекомендовал набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в Стокгольмском арбитраже

В 2018 году председатель правления НАКа Андрей Коболев получил премию в размере 286,5 млн гривен (с учетом премии за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 млн гривен).

"Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.