Мэра Львова будут выбирать из 17 кандидатов: окончательный перечень

Львовская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) завершила регистрацию кандидатов на выборы мэра Львова, зарегистрировав 17 претендентов в городские председатели.

Об этом Українським Новинам сообщила секретарь комиссии Марта Стеблецкая.

"17 кандидатов в мэры. Постановлений по регистрации больше не будет", - сказала она.

За день до окончания срока регистрации, 28 сентября, ТИК завершила рассмотрение полученных документов и зарегистрировала последних двух кандидатов.

Согласно предоставленным агентству постановлениям комиссии, ими стали Иван Василишин (адвокат, в 2006-2010 годах депутат Львовского городского совета от "Нашей Украины"), выдвинутый Конгрессом украинских националистов, и самовыдвиженец Остап Стахив (глава и активист общественной организации "Идея нации").

Ранее комиссия зарегистрировала 15 кандидатов в мэры Львова.

В четвертый раз на должность претендует нынешний градоначальник Андрей Садовый, выдвинутый своей партией "Объединение "Самопоміч".

Он занимает должность городского главы с 2006 года, а на последних выборах в 2015 набрал в первом туре 49,2% голосов и победил во втором у кандидата от "Всеукраинского объединения "Свобода" Руслана Кошулинского с результатом 61,1%.

Руслан Кошулинский вновь составит ему конкуренцию, боллотируясь в мэры от "Свободы".

На данный момент он является главой секретариата партии, в 2012-2014 был заместителем председателя Верховной Рады, а в 2015 вышел во второй тур выборов мэра Львова и проиграл Садовому, набрав 36,8% голосов.

С ними за должность поборется депутат парламента от "Европейской солидарности" Олег Синютка, зарегистрированный от этой же партии.

Он был председателем Львовской областной государственной администрации в 2014-2019 годах, заместителем мэра Львова (Любомира Буняка и Зиновия Сирыка) в 2002-2007, а в 2007-2014 – первым заместителем Садового.

От партии "Слуга народа" в выборах участвует врач Тарас Клёфа.

Он – внефракционный депутат Львовского горсовета, прошедший в него от "Самопомочі", начальник медчасти военно-медицинского клинического центра Западного региона, врач-уролог, заслуженный врач Украины.

На парламентских выборах 2019 года баллотировался в депутаты по округу №118 во Львове от "Самопомочі", но получил только четвертый результат – 9,2% голосов.

От партии "Голос" на выборы идет депутат Верховной Рады Ярослав Рущишин.

Он прошел в парламент от "Голоса" по округу №117 во Львове.

В мэры Львова от "Украинского демокартического альянса за реформы (УДАР) Виталия Кличко" баллотируется его конкурентка по округу Оксана Юринец.

Она – профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности Национального университета "Львовская политехника", в 2014-2019 годах была депутатом парламента от "Блока Петра Порошенко", а в 2010-2014 годах – депутатом Львовского областного совета от УДАРа.

В 2019 году на выборах в Раду проиграла Рущишину с разницей в 1 тыс. голосов, а в 2015 на выборах мэра Львова стала пятой с результатом 4,4%.

Самовыдвиженцем на выборы зарегистрирован Игорь Васюнык – председатель наблюдательного совета "Укркорпинвест", экс-депутат Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина", избранный в 2012 по округу во Львове, и от "Народного фронта", избранный в 2014 по списку партии.

Он баллотировался в мэры Львова в 2015 году, но получил только седьмой результат – 3,3% голосов.

От партии "За майбутнє" в выборах участвует председатель фракции "Укроп" во Львовском горсовете, экс-помощник депутата Рады Тараса Батенко Игорь Телишевский.

Партией "Варта" выдвинут также депутат горсовета от фракции "Укроп", помощник генерального директора Львовской национально галереи искусств им. Возницкого Игорь Зинкевич.

От Украинской галицкой партии на выборы зарегистрирована депутат Львовского горсовета от одноименной фракции Юлия Гвоздович.

Партией "Народный Рух" в мэры видвинут директор фирмы архитектурно-проектных услуг "Укрдизайнгрупп" Игорь Кузьмак.

Также на выборы зарегистрирована кандидат от партии "Духовная Украина" Наталия Ван Доеверен – главврач благотворительного фонда "Госпиталь митрополита Андрея Шептицкого" Львовской архиепархии УГКЦ.

Путем самовыдвижения в выборах принимают участие: Роман Матыс – руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА, который ранее возглавлял Самборскую районную организацию БПП, Юрий Бунь – заведующий кафедры хирургической стоматологии Львовского мединститута и Назарий Брезицкий – руководитель религиозного внеконфесионного издательства "Добрая книга".

В то же время до 5 октября включительно указанные зарегистрированные лица могут снять свою кандидатуру с выборов путем подачи в ТИК заявления об отказе от баллотирования.

Как сообщали Українські Новини, за выдвижение в мэры Львова кандидаты должны были заплатить больше 100 тыс. гривен.

Местные выборы пройдут 25 октября по новым правилам в связи со вступлением в силу нового Избирательного кодекса.

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