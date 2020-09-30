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30 сентября 2020, среда, 18:56 93
Выборы 2020-09-30T18:57:16+03:00
Українські Новини
На выборы мэра Харькова зарегистрировали 15 кандидатов: кто они

На выборы мэра Харькова зарегистрировали 15 кандидатов: кто они

Валерия Драгомирова
Харьков, Местные выборы, Мэр Харькова, Местные выборы-2020
Выборы. Голосование. Фото: Pixabay
Выборы. Голосование. Фото: Pixabay

В то время, как за кресло мэра Одессы поборются 29 кандидатов, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 15 кандидатов в мэры Харькова.

Об этом говорится в постановлении №14, передают Українськi Новини.

"Больше никого не регистрировали. 25 сентября мы приняли 15 кандидатов в мэры", - сообщили в теризбиркоме.

Так, кандидатами в мэры Харькова зарегистрированы:

  • Геннадий Кернес от партии "Блок Кернеса - успешный Харьков";
  • председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер от партии "Слуга народа";
  • депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк от "Блока Юлии Светличной "Вместе";
  • президент общественной организации "Украинская Федерация Бразильского Джиу-Джитсу" Георгий Лаговский от "Удара Виталия Кличко";
  • гендиректор коллективного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Акварена" Игорь Приходько от "Всеукраинского объединения "Батьківщина";
  • председатель общественной организации "За свой выбор" Ирина Денисова от партии "За будущее";
  • депутат Верховной Рады Александр Фельдман от "Оппозиционной платформы – За життя";
  • соучредитель общественной организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана" Олег Абрамичев от "Европейской солидарности";
  • первый проректор частного вуза "Харьковская школа архитектуры", председатель ОО "Городские реформы" Александра Нарижная от "Голоса";
  • Сергей Кушнарев от партии "Победа Пальчевского";
  • Никита Соловьев от "Демократичной сокиры";
  • бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин;
  • экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский;
  • экс-директор компании "Харьковгоргаз" Валерий Безлепкин;
  • юрист Владимир Пилипенко

Как сообщали Українськi Новини, кандидаты в мэры не обращались в Нацполицию с просьбами об охране. 

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