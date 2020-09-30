На выборы мэра Харькова зарегистрировали 15 кандидатов: кто они

В то время, как за кресло мэра Одессы поборются 29 кандидатов, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 15 кандидатов в мэры Харькова.

Об этом говорится в постановлении №14, передают Українськi Новини.

"Больше никого не регистрировали. 25 сентября мы приняли 15 кандидатов в мэры", - сообщили в теризбиркоме.

Так, кандидатами в мэры Харькова зарегистрированы:

Геннадий Кернес от партии "Блок Кернеса - успешный Харьков";

от партии "Блок Кернеса - успешный Харьков"; председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер от партии "Слуга народа";

от партии "Слуга народа"; депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк от "Блока Юлии Светличной "Вместе";

от "Блока Юлии Светличной "Вместе"; президент общественной организации "Украинская Федерация Бразильского Джиу-Джитсу" Георгий Лаговский от "Удара Виталия Кличко";

от "Удара Виталия Кличко"; гендиректор коллективного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Акварена" Игорь Приходько от "Всеукраинского объединения "Батьківщина";

от "Всеукраинского объединения "Батьківщина"; председатель общественной организации "За свой выбор" Ирина Денисова от партии "За будущее";

от партии "За будущее"; депутат Верховной Рады Александр Фельдман от "Оппозиционной платформы – За життя";

от "Оппозиционной платформы – За життя"; соучредитель общественной организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана" Олег Абрамичев от "Европейской солидарности";

от "Европейской солидарности"; первый проректор частного вуза "Харьковская школа архитектуры", председатель ОО "Городские реформы" Александра Нарижная от "Голоса";

от "Голоса"; Сергей Кушнарев от партии "Победа Пальчевского";

от партии "Победа Пальчевского"; Никита Соловьев от "Демократичной сокиры";

от "Демократичной сокиры"; бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин ;

; экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский ;

; экс-директор компании "Харьковгоргаз" Валерий Безлепкин ;

; юрист Владимир Пилипенко.

Как сообщали Українськi Новини, кандидаты в мэры не обращались в Нацполицию с просьбами об охране.

Тем временем 13 человек примут участие в выборах мэра Житомира.

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