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30 сентября 2020, среда, 10:01 261
Политика 2020-09-30T10:01:01+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ вступилась за Фокина - его позиция отражает обязательства Украины по Минским соглашениям

ОПЗЖ вступилась за Фокина - его позиция отражает обязательства Украины по Минским соглашениям

Ирина Дорофейчук
Трехсторонняя контактная группа, Слуга народа, ТКГ, Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ, Витольд Фокин
Фокин, ОПЗЖ. Коллаж: ОПЗЖ
Фокин, ОПЗЖ. Коллаж: ОПЗЖ

"Позиция Фокина в ТКГ четко отражает обязательства Украины в вопросе выполнения Минских соглашений". Об этом говорится в заявлении партии ОПЗЖ, размещенном на официальном портале политической силы.

"Развернувшаяся в Верховной Раде травля заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе в очередной раз продемонстрировала украинцам и мировому сообществу давно ставший очевидным факт: украинская власть не стремится к выполнению Минских соглашений путем переговоров. О каких переговорах может идти речь, если даже среди представителей одной стороны нет уважения к позиции друг друга и ответом на аргументированные заявления становятся оскорбления, обвинения и откровенная грубость?

Представители украинской власти, требующие отставки Фокина, демонстрируют, что в вопросе Донбасса нет и не может быть речи о каком-то плюрализме мнений или простом уважении к собеседнику. Это тот уровень дискуссии, который существует внутри страны с 2014 года и обрекает Украину на продолжение вооруженного конфликта, мешает установлению мира.

Уверены, что смелость и откровенность Витольда Фокина выглядели достойно, особенно на фоне поведения депутатов от "Слуги народа", у которых нет ни морального, ни интеллектуального права путем шантажа принуждать политика, стоявшего у истоков независимой Украины, предать свою позицию.

Партия "Оппозиционная платформа – За життя" заявляет, что достойное поведение Витольда Фокина должно заставить украинцев задуматься над той системой лжи и давления, которую навязывала им власть Порошенко, а теперь навязывает и окружение Зеленского: когда под предлогом безопасности граждан Украины лишают конституционного права избирать и быть избранными, торгуют суверенитетом, выполняя распоряжения МВФ, душат людей неподъемными жилищно-коммунальными тарифами.

Многие из заслуженных украинских политиков учились управлению страной, в том числе и используя опыт Витольда Фокина. Партия "Оппозиционная платформа – За життя" благодарит Вас, господин Фокин, за еще один урок – урок порядочности, последовательности и принципиальности", - отмечается в документе.

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