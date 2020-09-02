Лероса выгнали из фракции Зе, а в вузовской лаборатории Львова варят метадон

Несмотря на опасения, школы открыли свои двери для 4 млн учеников. Почти по всей стране. Полиция нарушений карантина на школьных линейках не нашла) Вот фото с утренников, кто не насмотрелся в фейсбуке).

Как долго школы будут работать - не ясно. Премьер Шмыгаль называет продление карантина "очевидным" даже в ноябре, когда он должен по идее закончиться.

Хотя признает, что ввести "тотальный карантин", как было весной, уже невозможно.



Вакцина от короны появится не раньше начала 2021 года. Наш МОЗ планирует выпускать ее на отечественных фармпредприятиях. Украинские мощности позволяют выпускать до 40 млн доз в год, - говорит министр.

Но перед производством вакцину надо разработать или купить у разработчика. В этом вопросе хороших новостей пока нет(



После каникул начала работу Рада. Депутаты обсуждают идею бывшего премьера Фокина, создать на подконтрольной Украине территории Донбасскую автономию, чтоб выполнить Минские соглашения. Ну как обсуждают, пока, в основном, осуждают. Но Фокин не печалится. Говорит, что если сторонники войны бесятся, значит его идея может принести обещанный Зеленским мир.



Вечером крупнейшая фракция Рады "Слуга народа" исключила депутата Гео Лероса из своего состава. Мандат он не потеряет, поскольку не писал заявление. Его выгнали за хамство Зеленскому и публикацию записей разговоров брата Ермака, где тот якобы торгует должностями в госсекторе.



Во Львове арестовали заведующего университетской лабораторией. Он в ней делал наркотики. Варил метадон. За раз выходило больше килограмма. Совсем как звезда американского сериала "Во все тяжкие" Волтер Уайт. Но финал будет иной)



Кто остался без летнего отдыха у моря - посмотрите на Болгарию. Власти открыли границы для граждан Украины без теста на корону. Пока до 30 сентября.



В Борисполе девушка вышла из самолета через аварийный выход и погуляла по крылу самолета. Пассажиры засняли ее прогулку. Дальнейшая судьба неизвестна.



В среду и четверг продлится летняя жара, а в пятницу обещают дождь.

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