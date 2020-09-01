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01 сентября 2020, вторник, 09:00 2324
Верховная Рада и партии 2020-09-01T09:01:59+03:00
Українські Новини
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса

В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса

Анна Рудык
Верховная Рада, ТКГ, Дмитрий Разумков, Витольд Фокин
Витольд Фокин. Фото: wikipedia.org
Витольд Фокин. Фото: wikipedia.org

В Верховную Раду поступило письмо от бывшего премьер-министра и первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Витольда Фокина о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов касательно их проведения на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова", передают Українські Новини.

"По состоянию на сегодня также есть заявление Витольда Фокина, оно расширяет в некоторой степени ту позицию, которая была заявлена, но оно кардинально другое, хотя там и там оно делается представителем делегации ТКГ", - сказал он.

По мнению Разумкова, внесение любых изменений в соответствующее постановление влечет нарушение законодательства, что может поставить под сомнение само голосование или даже сорвать выборы.

Как сообщали Українські Новини, Ермак назвал заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса "личной позицией".

Тем временем министр внутренних дел Арсен Аваков считает антиукраинским заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе для Донбасса.

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