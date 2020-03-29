Нардеп от "Слуги народа" обвинил брата главы Офиса Президента в "торговле" госдолжностями

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, которому Офис Президента начал оплачивать труд,

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР по распространенному видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также, кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", - написал он.

Ермак отметил, что его брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца, что его хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов.

"Я и моя семья - честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью. Гео Лерос, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают, зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Я прямо говорил тебе во время наших последних встреч, при свидетелях, повторю и здесь. Если говорить о "красных линиях", за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел", - отметил он.

Ермак выразил сожаление, что личные интересы депутата оказались важнее цели партии "Слуга народа".

"Очень жаль, что личные интересы для тебя оказались важнее общей цели, с которой партия "Слуга народа" шла на выборы - сделать Украину лучше. Бог тебе судья. Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял! Очень печально, что такой, как ты оказался в партии "Слуга Народа" среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям", - отметил он.

В воскресенье Лерос опубликовал на своей странице Faceebok пост и видеозапись, в котором он обвинил Дениса Ермака в продаже государственных должностей.

"Видео доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из России), ну и, конечно, заработок на государстве... Андрей Борисович, ты - враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, 20 марта Президент Владимир Зеленский уволил своего внештатного советника депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Гео Лероса.

12 февраля Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Офиса Президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана.

Ермак работал помощником Зеленского с 21 мая 2019 года.

Ранее Андрей Ермак рассказал, что никакие законы, которые каким-либо образом ограничили бы свободу слова, в Украине не будут приняты.