В Минобразования рассказали, сколько школьников начало обучение с 1 сентября

С 1 сентября в Украине обучение начинают более 4,2 млн учеников, в том числе 428 тыс. первоклассников, в то время, как только в Киеве обучение в школах начали 30 тыс. первоклассников.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки, передают Українськi Новини

Министерство поздравляет всех украинцев с 1 сентября - Днем знаний.

В сообщении отмечается, что государство делает все возможное, чтобы создать в учебных заведениях безопасные условия для обучения и развития в связи с коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, в Минобразования рассказали, как будут работать школьные столовые с 1 сентября.



Кроме того, сообщалось, какие правила введут в школах из-за коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что в Минздраве дали рекомендации родителям школьников.

Ляшко сообщил, что в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке. Учителям в "зеленой" зоне будет необязательно носить маску во время урока.



Также в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям.

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