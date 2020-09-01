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01 сентября 2020, вторник, 14:13 10
Кабмин 2020-09-01T14:16:57+03:00
Українські Новини
В Минобразования рассказали, сколько школьников начало обучение с 1 сентября

В Минобразования рассказали, сколько школьников начало обучение с 1 сентября

Елена Новикова
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Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

С 1 сентября в Украине обучение начинают более 4,2 млн учеников, в том числе 428 тыс. первоклассников, в то время, как только в Киеве обучение в школах начали 30 тыс. первоклассников.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки, передают Українськi Новини

Министерство поздравляет всех украинцев с 1 сентября - Днем знаний.

В сообщении отмечается, что государство делает все возможное, чтобы создать в учебных заведениях безопасные условия для обучения и развития в связи с коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, в Минобразования рассказали, как будут работать школьные столовые с 1 сентября


Кроме того, сообщалось, какие правила введут в школах из-за коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что в Минздраве дали рекомендации родителям школьников.

Ляшко сообщил, что в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке. Учителям в "зеленой" зоне будет необязательно носить маску во время урока.

Также в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям.

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