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01 сентября 2020, вторник, 09:01 260
Медицина 2020-09-01T09:30:07+03:00
Українські Новини
Украина может производить более 30 млн доз вакцины от COVID-19 в год, — Степанов

Украина может производить более 30 млн доз вакцины от COVID-19 в год, — Степанов

Елена Новикова
Вакцина, Коронавирус, вакцина от коронавируса, коронавирус в Украине, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения допускает возможность производства вакцин против коронавирусной инфекции (COVID-19) на отечественных фармацевтических предприятиях в случае их разработки, а серийное производство вакцины от коронавируса должно начаться в начале 2021.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Если мы говорим о производстве вакцин, мы действительно сейчас рассматриваем эти возможности, мы пообщались с нашими крупными фармпредприятиями, которые имеют соответствующие линии по производству вакцин, это на нескольких наших предприятиях. Относительно мощностей ... я думаю, что около 30-40 млн доз в год они могут уже производить, и это только одно из наших мощных фармпредприятий, то есть мощность этой линии. Мы двигаемся в этом направлении, мы говорим о том, что у нас есть линии, которые сертифицированы по стандартам GMP, и мы готовы сделать такую коллаборацию с большими мировыми компаниями, с которыми мы сейчас ведем переговоры по поставке вакцин в Украину", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, эксперты рассказали, какие категории людей первыми получат вакцину от коронавируса.

Ранее главный санврач Украины заявил, что в мире есть разработки вакцин от коронавируса лучше, чем российская.

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