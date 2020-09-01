Мои слова попали куда надо. Фокин отреагировал на критику из-за слов о выборах на Донбассе

Первый заместитель руководителя делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин, который внес в Раду письмо о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, отреагировал на волну критики в свой адрес в комментарии "5 каналу".

Так, Фокин подчеркнул, что в части, которая касалась оккупированных территорий Донбасса, цитировал положение Минских соглашений.

По словам Фокина, он доволен реакцией на свои слова. А представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с предшественниками.

"Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся сделать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", - сказал Фокин.

Как сообщали Українські Новини, Ермак назвал заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса "личной позицией".

Тем временем министр внутренних дел Арсен Аваков считает антиукраинским заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе для Донбасса.

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