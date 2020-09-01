"Слуга народа" исключила депутата Рады Лероса из фракции

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде, которая ранее сегодня собирала подписи за исключение депутата Гео Лероса из фракции , исключила депутата Гео Лероса из членов фракции.

Об этом говорится в сообщении фракции в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", – говорится в нем.

Других подробностей в сообщении нет.

Ранее в ходе выступления с трибуны парламента Лерос заявил, что Президент Владимир Зеленский "сдал страну в аренду олигархам" и нарушил свои предвыборные обещания, а руководитель Офиса Президента Андрей Ермак – злоупотребляет властью и работает на спецслужбы России.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал некоторых "слуг народа" микробами.

Ранее Гео Лерос обвинил брата главы Офиса Президента в "торговле" госдолжностями и опубликовал видео с ним.

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