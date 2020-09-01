Начало учебного года на карантине. Как прошло 1 сентября в Киеве

Кроме того, на территорию двора школы пропускали родителей и родственников школьников.

Так, для первоклассников организовали отдельный вход, масок на них не было, как и рекомендует Министерство. Дети старших классов заходили через центральный вход, большинство было в масках.

Новый учебный год в условиях коронавируса. Фото: Валерия Назаренко

Дети идут в первый класс. Фото: Валерия Назаренко

Учебный год в условиях пандемии COVID-19. Фото: Валерия Назаренко

Новый учебный год в условиях коронавируса. Фото: Валерия Назаренко

Дети идут в первый класс. Фото: Валерия Назаренко

Учебный год в условиях пандемии COVID-19. Фото: Валерия Назаренко

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, 1 сентября за парты сели более 30 000 первоклассников, которые будут учиться по программе Новой Украинской Школы (НУШ).

Отмечается, что для создания образовательного пространства НУШ приобретено одноместные парты, современную мебель, компьютерную технику с мультимедийным контентом, дидактические материалы, проведен ремонт классных комнат.

К новому учебному году отремонтировано каждый 3-й кабинет для первоклассников.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский отетил, что новый 2020-2021 учебный год для 429 учреждений общего среднего образования (более 310 тыс. учащихся) начинается в особых условиях с соблюдением противоэпидемических правил.

Почти на 28 млн гривен уже закуплено дезинфицирующие и моющие средства для проведения санитарно-гигиенической обработки помещений и ежедневной уборки, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.



Ранее в Минобразования рассказали, как будут работать школьные столовые с 1 сентября.



Кроме того, сообщалось, какие правила введут в школах из-за коронавируса.

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