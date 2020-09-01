подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 сентября 2020, вторник, 15:23 115
Силовые структуры 2020-09-01T16:30:02+03:00
Українські Новини
В Нацполиции не получали информацию о нарушении правил карантина в школах

В Нацполиции не получали информацию о нарушении правил карантина в школах

Валерия Драгомирова
1 сентября, Нацполиция, Обучение в школах, Нарушение карантина
Учебный год в условиях пандемии COVID-19. Фото: Валерия Назаренко
Учебный год в условиях пандемии COVID-19. Фото: Валерия Назаренко

Нацполиция не получала информацию о нарушении правил карантина в школах 1 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщили в ведомстве.

"Такой информации (о нарушениях) нет", - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, мероприятия в День знаний прошли спокойно.

В полиции не сообщили, сколько правоохранителей было задействовано для охраны общественного порядка 1 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 сентября в Украине обучение начинают более 4,2 млн учеников, в том числе 428 тыс. первоклассников.

30 тыс. первоклассников начали обучение в школах Киева.

Ранее в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

Кроме того, Черновцы начали учебный год в школах дистанционно из-за отнесения к "красной" зоне эпидопасности. В условиях "красной" зоны учебные учреждения будут работать до 14 сентября. До 14 сентября детсады работать не будут.

Тем временем с началом нового учебного года в Украине может вырасти заболеваемость COVID-19. 

Больше новостей о: 1 сентября Нацполиция Обучение в школах Нарушение карантина

С 1 сентября и Днем знаний: как оригинально поздра...
Драка на ЛГБТ-акции в Одессе: пострадали двое поли...
Сегодня начинается новый учебный год в условиях Co...
На нарушителей карантина открыли 226 дел, — Нацпол...
Начало учебного года на карантине. Как прошло 1 сентября в Киеве
Шмыгаль прогнозирует дальнейшее продление карантина
Новости
"Слуга народа" собирает подписи за исключение депутата Лероса из фракции 16:13
Определился соперник "Динамо" в третьем раунде ЛЧ: УЕФА провел жеребьевку 15:57
Высший совет правосудия не стал рассматривать ходатайство об отстранении судьи Вовка 15:50
Лукашенко предупредил о "резне" в случае смены власти в Беларуси 15:48
Водителей и автобусов грузовиков заставят пересдавать на права каждые 5 лет 15:35
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям 07:07 Инфографика
больше новостей
Мэр Тернополя Надал заболел COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok