В Нацполиции не получали информацию о нарушении правил карантина в школах

Нацполиция не получала информацию о нарушении правил карантина в школах 1 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщили в ведомстве.

"Такой информации (о нарушениях) нет", - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, мероприятия в День знаний прошли спокойно.

В полиции не сообщили, сколько правоохранителей было задействовано для охраны общественного порядка 1 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 сентября в Украине обучение начинают более 4,2 млн учеников, в том числе 428 тыс. первоклассников.

30 тыс. первоклассников начали обучение в школах Киева.

Ранее в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.



Кроме того, Черновцы начали учебный год в школах дистанционно из-за отнесения к "красной" зоне эпидопасности. В условиях "красной" зоны учебные учреждения будут работать до 14 сентября. До 14 сентября детсады работать не будут.



Тем временем с началом нового учебного года в Украине может вырасти заболеваемость COVID-19.

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