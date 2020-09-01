В "Борисполе" девушка открыла аварийный выход в самолете и вышла погулять по крылу

В международном аэропорту "Борисполь", где недавно застряли две сотни хасидов , девушка открыла аварийную дверь в самолете и вышла на крыло самолета. Видео с данным инцидентом появилось в Instagram -аккаунте dtp.kiev.ua.

На видеозаписи видно, как девушка гуляет по крылу самолета, а аварийный выход из салона борта открыт.

"Барышня без печали просто вышла подышать свежим воздухом. Открыла сама аварийную дверь.. села на крылышко самолета, чтобы поболтать ногами, наслаждаясь видами аэропорта", – говорится в подписи к видео.

В конце видеозаписи видно, как девушку просят зайти назад в самолет, предположительно, бортпроводники рейса.

Пользователи Instagram бурно отреагировали на это видео. Среди комментариев: "Картина маслом: Колхозница в аэропорту", "Почему ее не арестовали?".

Также один из комментаторов задался вопросом, где в этот момент была служба безопасности аэропорта.

Как сообщали Українські новини, в аэропортах "Борисполь" и "Киев" проводят ПЦР-тесты на COVID-19.

Также в аэропорту "Борисполь" произошел скандал: почти полсотни туристов не пустили на рейс в ОАЭ.

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