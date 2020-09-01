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01 сентября 2020, вторник, 14:43 997
Кабмин 2020-09-01T16:30:02+03:00
Українські Новини
Мы не планируем повторять локдаун страны, — Шмыгаль

Мы не планируем повторять локдаун страны, — Шмыгаль

Елена Новикова
Карантин, Денис Шмыгаль, Продление карантина, карантин в Украине, Адаптивный карантин, Карантинные ограничения
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции 1+1
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции 1+1

В Украине нет экономической возможности остановить страну на две или более недель, потому повторять локдаун страны не планируется, однако адаптивный карантин могут продлить после и ноября. Об этот заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию The Page, передают Українськi Новини.

"Мы не планируем повторять локдаун страны. Мы не видим экономической возможности остановить страну на две или более недель. Поэтому мы будем использовать только инструменты адаптивного карантина, которыми сейчас пользуемся. "Красные зоны", где локально закрываем передвижение людей и просим всех оставаться дома для того, чтобы разорвать цепочки в тех локальных местах вспышек", - сказал он.

По его словам, экономика будет работать, правительство дальше будет работать над программами стимулирования развития и "разогрева" экономики.

"У нас сегодня есть запас, потому что инфляция с начала года составила около 2%. В июле вообще -0,6%. То есть у нас фактически дефляция в стране. Это такой символ охлаждения экономики. Надо ее разогреть. Это происходит с помощью стимулирования спроса", - отметил Шмыгаль.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 октября.

Ранее сообщалось о том, какие регионы отнесены к "красной" зоне.

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