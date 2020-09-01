Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует дальнейшее продление карантина после продления до ноября. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью изданию The Page, передают Українськi Новини.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продлен и далее. Несмотря на те показатели, которые у нас сейчас есть, в сентябре-октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса. Здесь важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование, больницы, подвести кислород к кроватям. Это один из элементов современных протоколов лечения. Это важные вещи", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что сегодня мир живет с коронавирусом и ожидает изобретения вакцины.

Так, на данный момент свыше 160 вакцин в работе в различных компаниях и странах, из них более 30 проходят финальную стадию клинических испытаний.

По оценкам экспертов, с февраля по май появятся коммерческие партии первых вакцин и эффективных лекарств.

"Сегодня в Украине протоколы лечения и лекарства украинских производителей позволяют нам не допускать тяжелых стадий, и у нас летальность от коронавируса уменьшается. Если в начале летальность была 3%, затем 2,5%, то сейчас уже 2,2%. Она продолжает уменьшаться. Это показатель работы наших врачей, показатель эффективности протоколов", - сказал Шмыгаль.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине начало нового учебного года может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также мы рассказывали, какие правила введут в школах из-за коронавируса.

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