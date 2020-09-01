подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 сентября 2020, вторник, 14:01 355
Кабмин 2020-09-01T14:01:38+03:00
Українські Новини
Шмыгаль прогнозирует дальнейшее продление карантина

Шмыгаль прогнозирует дальнейшее продление карантина

Анна Рудык
Карантин, Денис Шмыгаль, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует дальнейшее продление карантина после продления до ноября. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью изданию The Page, передают Українськi Новини.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продлен и далее. Несмотря на те показатели, которые у нас сейчас есть, в сентябре-октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса. Здесь важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование, больницы, подвести кислород к кроватям. Это один из элементов современных протоколов лечения. Это важные вещи", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что сегодня мир живет с коронавирусом и ожидает изобретения вакцины.

Так, на данный момент свыше 160 вакцин в работе в различных компаниях и странах, из них более 30 проходят финальную стадию клинических испытаний.

По оценкам экспертов, с февраля по май появятся коммерческие партии первых вакцин и эффективных лекарств.

"Сегодня в Украине протоколы лечения и лекарства украинских производителей позволяют нам не допускать тяжелых стадий, и у нас летальность от коронавируса уменьшается. Если в начале летальность была 3%, затем 2,5%, то сейчас уже 2,2%. Она продолжает уменьшаться. Это показатель работы наших врачей, показатель эффективности протоколов", - сказал Шмыгаль.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине начало нового учебного года может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также мы рассказывали, какие правила введут в школах из-за коронавируса

Больше новостей о: Карантин Денис Шмыгаль коронавирус в Украине карантин в Украине

Шмыгаль пообещал, что через 2 года средняя зарплат...
Черновцы начали учебный год в школах дистанционно ...
В Киеве существенно упала заболеваемость коронавир...
Украина живет в новой реальности, где нужно выполн...
Начало учебного года на карантине. Как прошло 1 сентября в Киеве
С сегодняшнего дня родителям новорожденных начнут выплачивать монетизацию "пакета малыша"
Новости
Шмыгаль прогнозирует дальнейшее продление карантина 14:01
Против скандального судьи Пидпалого открыли дисциплинарное производство 13:42
Черновцы начали учебный год в школах дистанционно из-за отнесения к "красной" зоне эпидопасности 13:32
Минэнерго рассматривает возможность передачи "Центрэнерго" часть шахт ДТЭК 13:31
В Киеве существенно упала заболеваемость коронавирусом 13:18
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям 07:07 Инфографика
больше новостей
Смертность от коронавируса увеличилась вдвое за сутки, а заболеваемость начала падать
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok