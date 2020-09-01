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01 сентября 2020, вторник, 14:54 266
Внешняя политика 2020-09-01T16:30:02+03:00
Українські Новини
Украинцы смогут въезжать в Болгарию без ПЦР-тестов и прохождения карантина до конца сентября

Украинцы смогут въезжать в Болгарию без ПЦР-тестов и прохождения карантина до конца сентября

Анна Рудык
Коронавирус, Коронавирус в мире, ПЦР-тесты, Украина-Болгария
Флаг Болгарии. Фото: ru.publika.md
Флаг Болгарии. Фото: ru.publika.md

Болгария продлила разрешение на въезд украинцев без теста на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина до 30 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы консульского отдела посольства Украины в Болгарии в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"31.08.2020 г. обновлено решение Минздрава РБ № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - сказано в нем.

27 июля Болгария обязала украинцев, въезжающих в страну с 30 июля, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в последние 72 часа.

Однако 30 июля Болгария решила исключить Украину из списка стран, граждане которых обязаны проходить тестирование на коронавирус.

По информации посольства Украины в Болгарии, данное решение действовало до 31 августа.

Так, Болгария продлила разрешение на въезд украинцев без теста на коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, 

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