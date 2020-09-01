Украинцы смогут въезжать в Болгарию без ПЦР-тестов и прохождения карантина до конца сентября

Болгария продлила разрешение на въезд украинцев без теста на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина до 30 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы консульского отдела посольства Украины в Болгарии в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "31.08.2020 г. обновлено решение Минздрава РБ № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - сказано в нем. 27 июля Болгария обязала украинцев, въезжающих в страну с 30 июля, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в последние 72 часа. Однако 30 июля Болгария решила исключить Украину из списка стран, граждане которых обязаны проходить тестирование на коронавирус. По информации посольства Украины в Болгарии, данное решение действовало до 31 августа. Так, Болгария продлила разрешение на въезд украинцев без теста на коронавирус. Как сообщали Українськi Новини,