В Турции избили нашу модель, в Карпатах пробки у достопримечательностей, встречаем августовский зной

Глава отреформированного Верховного суда Валентина Данишевская получила в июле зарплату более полумиллиона гривен. Оклад составил около 200 тыс. грн. И еще 300 тысяч – различные надбавки и выплаты.

Конечно, судьи должны получать много, чтоб быть справедливыми и не соблазняться взятками. Но где разумная граница между достойным обеспечением и излишеством? Может ли налогоплательщик позволить себе таких дорогих судей? Данишевская в июле получила в 18 раз больше, чем президент Зеленский.



Гигантские выплаты членам правления и набсоветов госкомпаний могут вернуть. Премьер Шмыгаль пообещал Евросоюзу вернуть огромные зарплаты начальникам в обмен на кредит в 600 млн евро.



И подписал меморандум с еще несколькими обязательствами.



Выплаты начальникам госкомпаний ограничили до 47 тыс. грн в месяц в связи с карантином. "От этого решения 36 руководителей очень важных госкомпаний страдают", – сказал Абромавичюс Зеленскому, передавая прошение вернуть им "сладкую жизнь".



Одного из таких "иностранных руководителей с большой зарплатой" Славомира Новака сейчас судят в Польше. При Порошенко Новак возглавлял Укравтодор. Польские власти подозревают, что он брал взятки в Украине. Во вторник по делу Новака задержали руководителя польской компании, который обещал директору Автодора взятку за получение подряда на строительство дорог в Украине.



Украинскую модель Дарину Кирилюк побили в Турции. Она выложила ужасные фото. Говорит, что на их компанию напала охрана пляжа "Момо". Турецкий пляж отвечает, что инцидент произошел вне их заведения, мол, компания туристов перессорилась и подралась между собой. Министр туризма Турции осудил избиение. Полиция все расследует.



Поездам разрешили остановку в "карантинном" Тернополе. Но только для высадки пассажиров. Посадка по прежнему запрещена, поскольку город попал в красную зону карантина. Из-за запрета выйти из поезда в родном Тернополе 85 пассажиров поезда подняли бунт. Власти решили прислушаться.

На Волыни, где также усилили карантин, обошлось без протестов.



Инфраструктура Карпат не выдерживает наплыва туристов – небывалые ранее пробки образовались на подъездах к озеру Синевир, водопадам Шипот и Каменка, а также возле крепости Тустань.



Огромные пробки и на подъезде к Одессе. Власти в разгар турсезона начали ремонт моста над Хаджибеевским лиманом.



Синоптики обещают августовский зной в ближайшие 2 недели. Только солнце – никаких дождей.

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