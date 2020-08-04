Карпаты перегружены туристами: на дорогах к водопадам и Синевиру образовываются гигантские пробки

Пока одни украинцы едут отдыхать в Одессу, на самых интересных и туристических объектах украинских Карпат инфраструктура оказалась не готова к наплыву туристов - так, на Синевире, Шипоте, водопаде Каменка и возле крепости Тустань был зафиксирован пик перегрузки. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Пользователь Игорь Губилит рассказал, что туристическая инфраструктура была сильно загружена и до того, как локации стали посещать туристы на собственных авто, а теперь же на дорогах начали образовываться огромные очереди.

"Пожалуйста, выбирайте и езжайте, потому что реально ехать всем одновременно на Синевир или на водопад Каменка нет смысла, назвать отдыхом часовые стояния в очередях, чтобы доехать и уехать, а также идти километры возле хаотично припаркованных машин и вдыхать выхлопные газы, это явно не то, на что рассчитывают люди, планируя путешествие", - сообщает Губилит.

В комментариях к фото пользователи соцсетей поделились своими фотографиями перегруженных дорог.

Туристические достопримечательности Карпат "застряли" в пробках. Фото: mukachevo.net

Пробки на дорогах Карпат. Фото: mukachevo.net

А тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

Кроме того, в 2019 году среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.