В Польше экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новаку сообщили о подозрении

Правоохранители Польши сообщили бывшему исполняющему обязанности председателя "Укравтодора" Славомиру Новаку о подозрении в получении взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро, передают Українськi Новини.

"21 июля 2020 года Центральное антикоррупционное бюро (Польша) по поручению НАБУ и Специализированной антикорупционной прокуратуры в рамках совместной следственной группы сообщили бывшему исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса", - говорится в нем.

Указано, что НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получения Новаком неправомерной выгоды.

Все эти случаи связаны с принятием решений о использованием средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог.

Общая сумма кредитных средств, которую преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро.

В одном из эпизодов речь шла об уплате 10% "консультационных услуг", что составляло более 180 тыс. евро.

Согласно сообщению, в противном случае компания-победитель тендера "Укравтодора" должна была выплатить взнос в специально созданное совместное предприятие в Польше, эквивалент которого составлял на момент совершения преступления более 3,5 млн гривен.

"Еще в одном из случаев речь шла о выкупе другой специально созданной компании с уставным капиталом в 15 тыс. евро за 300-350 тыс. евро. В обмен на это экс-руководитель "Укравтодора" обещал "не заметить" нарушение сроков исполнения контрактов одной из компаний-подрядчиков "Укравтодора" и не требовать от нее уплаты штрафных санкций", - добавлено в сообщении.

Согласно ему, особенностью указанных преступлений было то, что они начинались в Украине, а завершались в Польше.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2019 года.

После того, как выяснилось, что приведенные факты также расследует Центральное антикоррупционное бюро Польши, в ноябре 2019 года была создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши - работники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры города Варшава.

Координация действий обеих сторон происходила с участием Европейской организации по вопросам юстиции.

Как сообщали Українськi Новини, бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак задержан в Польше по подозрению в коррупции.

Ранее на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывал больше, чем министром в Польше.