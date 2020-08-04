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04 августа 2020, вторник, 13:58 311
Кабмин 2020-08-04T14:00:01+03:00
Українські Новини
Поезда будут останавливаться в красной зоне для высадки пассажиров, — Криклий

Поезда будут останавливаться в красной зоне для высадки пассажиров, — Криклий

Елена Новикова
Укрзализныця, министр инфраструктуры Украины, Пассажирские перевозки, Владислав Криклий, Красная зона
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укралізниця
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укралізниця

Вскоре после того, как пассажиры поезда, ехавшего из Херсона, устроили бунт, чтобы он остановился в Тернополе, несмотря на запрет, пассажирским поездам "Укрзализныци" разрешили останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, когда поезд приближается к красной зоне и высадки - посадки не будет - то нужно пассажиров предупреждать заранее.

"Мне кажется надо было сообщить людям как будет курсировать поезд заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, понятно, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают", - говорит Криклий.

Как сообщали Українські Новини, Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области отнесли в "красную" зону по эпидопасности.

Ранее "Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь.

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