В Волынской области усилили карантинные ограничения

Заседание Волынской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС. Фото: voladm.gov.ua

Заседание Волынской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС. Фото: voladm.gov.ua

Вскоре после того, как Луцк отнесли к "красной" зоне по эпидопасности распространения COVID-19, в Волынской области приняли решение усилить противоэпидемические ограничения. Соответствующее решение было принято региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Хочу всех попросить без политики и с пониманием отнестись к возникшей ситуации", - сказал руководитель ОГА Юрий Погуляйко, выступая на заседании.

Отмечается, что ранее областной центр по уровню распространения COVID-19 попал в "красную" зону, Луцкий и Любешовский районы – в "оранжевую", город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы – к "желтой" зоне.

"Поскольку в области на день проведения государственной комиссии произошло превышение двух из четырех целевых показателей, учитывался взнос каждой отдельной административной единицы. На территории Луцка показатель динамики роста случаев инфицирования составлял 68%, что соответствует "красному" уровню опасности. Он должен не превышать 50%", – сказала главный санврач области Наталья Янко.

Члены комиссии решили принять соответствующие противоэпидемические мероприятия в соответствии с зонами эпидемической опасности, установленными в постановлении Кабмина.

Адаптивный карантин. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українські Новини, ранее Луцк отказался вводить карантинные ограничения и просил вычеркнуть его из "красной зоны".

Также "Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь.