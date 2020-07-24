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24 июля 2020, пятница, 13:42 327 Документ
Президент 2020-07-24T13:43:12+03:00
Українські Новини
В июне Зеленский заработал 28 тысяч гривен

В июне Зеленский заработал 28 тысяч гривен

Елена Новикова
Зарплата, Президент, Владимир Зеленский, зарплата президента, зарплаты чиновников, Зарплаты за июнь
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который продал свой дом и временно переехал на госдачу, в июне заработал 28 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Заработная плата Президенту Украины Владимиру Зеленскому в июне 2020 года начислена в размере должностного оклада - 28 000 гривен", - сказано в нем.

Надбавки и премии к зарплате главы государства законодательством не предусмотрены.

Из начисленной суммы выплачено 5 460 гривен налогов и сборов.

Соответственно, Зеленскому выдали 22 540 гривен зарплаты.

На время карантина зарплата в органах государственной власти ограничена 47,2 тыс. гривен.

Это ограничение не коснулось Президента, поскольку его зарплата фиксирована и составляет сумму, меньше указанной.

Зарплата Владимира Зеленского в июне. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата Владимира Зеленского в июне. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, перед появлением в реестре данных о продаже имущества пресс-служба Президента сообщила, что Зеленский заявил Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением информации о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Однако эти изменения касалась облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5,1 млн гривен. Позже президент Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен доходов от отчуждения имущества, в частности, он продал свой дом в Иванковичах.

Тем временем, НАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением этих данных и передаст соответствующие материалы в суд.

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