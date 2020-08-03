Ограничение зарплат членам набсоветов снимут: что пообещал Шмыгаль за 600 млн евро

Отмена ограничений зарплат членам наблюдательных советов содержится в перечне условий для получения второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Об этом стало известно Українським новинам после того, как агентству удалось ознакомиться, что именно подписал премьер-министр в Брюсселе, 23 июля.

Украина 23 июля подписала с Европейским Союзом меморандум о выделении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Программа рассчитана на год, а средства будут предоставляться в качестве кредита для госбюджета двум траншами по 600 млн евро в рамках поддержки страны в условиях пандемии COVID-19. Это уже пятая программа макрофинансовой помощи Украины – по четвертой было получено по 500 млн евро в декабре 2018 года и в июне 2020 года.

Европарламент одобрила выделение нового макрофина еще в мае, однако подписание меморандума стало возможным лишь после одобрения Международным валютным фондом новой программы для Украины на $2,1 млрд. Средства первого транша Киев сможет получить сразу после ратификации меморандума Верховной радой.

А вот для получения второй половины кредита необходимо будет выполнить ряд условий. В пресс-релизе правительства эти условия описаны в общих чертах. Українським новинам удалось получить полный документ с перечнем всего, что нужно сделать для получения второго транша в 600 млн евро.

Согласно меморандуму, текст которого имеется в распоряжении агентства, второй транш может быть предоставлен не ранее, чем через 3 месяца после получения первого. Причем, основным условием для этого должно быть успешное продолжение сотрудничества Украины с МВФ.

"Политические условия, связанные с этой помощью, основаны на программе экономической стабилизации и реформ, одобренной властями страны, и согласуются с соглашениями, достигнутыми страной с МВФ. Соответственно, перед выпуском каждой партии этой помощи Комиссия в сотрудничестве с национальными властями и персоналом МВФ проверит, что условия, связанные с этой помощью, соблюдаются должным образом или достигаются новые договоренности", - говорится в меморандуме.

Кроме того, если по каким-то причинам ситуация в Украине улучшится и потребность финансировании уменьшится, то размер программы может быть сокращен.

Но, помимо сотрудничества с МВФ есть еще ряд условий, которые должны быть выполнены.

В частности, функции закупок медицинских препаратов должны быть полностью переданы госпредприятию "Медицинские закупки Украины", в котором должен быть создан независимый наблюдательный совет.

Должны быть продолжена реформа налоговой и таможенной служб. В обеих ведомствах должны быть назначены руководители. Пока назначен лишь глава налоговой службы – Алексей Любченко, таможенной руководит Игорь Муратов в качестве и.о главы.

Кроме того, должна быть усовершенствованна система мониторинга НДС и расширено использование кассовых аппаратов.

Должна быть создана деполитизированная комиссии по отбору нового Специализированного антикоррупционного прокурора. Сегодня спецпрокуром является Назар Холодницкий, полномочия которого заканчиваются в ноябре 2020 года.

Должен быть подготовлен законопроект о создании нового органа по расследованию серьезных экономических и финансовых преступлений.

Кроме того, в условиях содержится пункт, из которого следует, что необходимо отменить ограничения по оплате работы членов наблюдательных советов 15 крупнейших государственных предприятий. Зарплаты для членов набсоветов, как и для чиновников высокого была ограничена 47 тыс грн в марте на период карантина. Сейчас главы набсоветов госкомпаний видимо пытаются ускорить отмену ограничение зарплат. В конце июля, по словам гендиректора Укроборонпрома Айвараса Абромавичуса главы набсоветов госкомпаний написали письмо Владимиру Зеленскому с просьбой отменить ограничение. Кстати, условие отменить ограничение, но для чиновников, содержится в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.

Также, одно из условий – отмена специальных обязательств по продаже газа населению. С 1 августа это фактически уже выполнено – ПСО прекратило действие, вместо него выбран поставщик газа последней надежды. Им стала НАК "Нефтегаз Украины". Именно эта компания будет обязана сейчас обеспечивать потребителя газом в течение 60 дней, если он по каким-то причинам остался без поставщика газа.