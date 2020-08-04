С членов набсоветов и руководства госкомпаний снимут ограничение по зарплате, — меморандум с ЕС о макрофинансовой помощи

С членов набсоветов и руководства госкомпаний снимут ограничение по зарплате, — меморандум с ЕС о макрофинансо

Украина обязалась перед Европейским Союзом руководствоваться в управлении 15 крупнейшими государственными компаниями стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в том числе относительно рыночной оплаты труда членов набсоветов и руководства этих предприятий.

Об этом говорится в подписанном премьер-министром Денисом Шмыгалем меморандуме о выделении ЕС макрофинансовой помощи Украине.

"Кабинет Министров рассмотрит и обеспечит соблюдение законодательства о корпоративном управлении для государственных предприятий в соответствии с принципами ОЭСР. Это будет включать отбор и вознаграждение независимых членов наблюдательного совета и старшего менеджмента, а также политики в отношении государственной собственности для 15 крупнейших государственных предприятий", - говорится в документе.

Меморандуме о выделении макрофинансовой помощи Украине

В документе не конкретизируются принципы ОЭСР, а также перечень этих 15 компаний.

В то же время в издании "Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий с государственным участием", говорится, что государству необходимо создать четкую политику вознаграждения членов советов предприятий, которая может привлекать и мотивировать квалифицированных специалистов.

В комментарии к принципам указано, что уровень вознаграждения должен отражать рыночные условия в той степени, в которой необходимо привлекать и удерживать высококлассных специалистов.

При этом государство должно учитывать возможный отрицательный эффект общественного мнения и эффективно справляться с этим, чтобы не создавать трудности для привлечения специалистов.

"Однако необходимо также уделять внимание вопросам эффективного урегулирования любых отрицательных последствий для предприятий с государственным участием и собственника имущества вследствие отрицательного общественного восприятия, вызванного излишним уровнем вознаграждения членов совета директоров. Это может создать трудности для привлечения ведущих специалистов для работы в советах директоров предприятий с государственным участием", - говорится в официальном комментарии ОЭСР к своим стандартам корпоративного управления для предприятий с госдолей собственности.

Также в стандартах ОЭСР приветствуется создание номинационных комиссий с привлечением общественности для отбора совета директоров и отмечается, что государство как акционер не должно вмешиваться в оперативное управление компанией.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус просит Президента Владимира Зеленского решить вопрос отмены таких ограничений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 30 июля заявил, что не видит возможности прекращения карантина и увеличения заработной платы руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий.

23 июля в Брюсселе Украина и Европейский Союз подписали меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Помощь поступит двумя траншами по 600 млн евро, причем для получения второго транша в полном объеме необходимо выполнения Украиной условий, прописанных в меморандуме.