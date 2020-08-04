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04 августа 2020, вторник, 16:07 28
Внешняя политика 2020-08-04T16:07:15+03:00
Українські Новини
Украина обязалась перед ЕС передать все функции по закупкам медпрепаратов "Медицинским закупкам Украины"

Украина обязалась перед ЕС передать все функции по закупкам медпрепаратов "Медицинским закупкам Украины"

Валерия Драгомирова
Украина, Евросоюз, Медицинские закупки Украины, Закупка медпрепаратов
Лекарства. Фото: freepik
Лекарства. Фото: freepik

Украина обязалась перед Европейским Союзом передать все функции закупок медицинских препаратов госпредприятию "Медицинские закупки Украины", в котором должен быть создан независимый наблюдательный совет.

Об этом говорится в меморандуме об условиях предоставления помощи от Европейского Союза, текстом которого располагают Українськi Новини.

"В целях повышения прозрачности и эффективности медзакупок, особенно учитывая текущие медицинские проблемы, связанные со вспышкой COVID-19, власти передадут все функции по закупкам медицинских препаратов центральному агентству по закупкам "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), а также гарантируют создание независимого набсовета с подчинением МЗУ Кабинету министров. Чтобы убедиться, что МЗУ располагает достаточными ресурсами для осуществления своей деятельности власти утвердят структуру МЗУ и кадровые планы", - говорится в документе.

Как сообщали Українськi Новини, 23 июля Европейский Союз выделил Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Соответствующие меморандум и кредитное соглашение были подписаны на встрече в Брюсселе (Бельгия), при этом полученные средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности страны.

Среди 10 стран, которым ЕС предоставил финансовую помощь на преодоление последствий пандемии коронавируса, Украине выделена самая большая сумма.

Действие программы макрофинансовой помощи продлится 12 месяцев, она будет предусматривать выплату Украине 2 траншей по 600 млн евро.

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