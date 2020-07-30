Абромавичус просит вернуть гиганские зарплаты членам набсоветов госкомпаний

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус просит Президента Владимира Зеленского решить проблему с введением ограничения заработных плат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий в 47 тыс. в месяц на период карантина.

Об этом он сообщил во время круглого стола в Киевской школе экономики, передают Українські Новини.

"По зарплатам лично передал Президенту два письма: одно — от глав набсоветов всех госкомпаний, и одно — лично от меня, что страдают 36 руководителей очень важных госкомпаний из-за этого ограничения", - сообщил Абромавичус.

По его словам, в связи с отсутствием необходимого количества депутатов в Раде на данный момент, другие механизмы для того, чтобы увеличить зарплату руководителей и членов набсоветов госпредприятий будут предложены в сентябре.

Также он отметил, что сейчас проблемы корпоративного управления не являются приоритетными на политическом уровне; при этом говорить о полном отсутствии поддержки реформы корпоративного управления пока не стоит.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль не видит возможности прекращения карантина и увеличения заработной платы руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.

В сентябре 2018 - апреле 2020 года среднемесячная заработная плата члена наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Шевки Аджунера составила 661,667 тыс. гривен. А член набсовета Сергей Лещенко январе-апреле 2020 получил 1,47 млн гривен зарплаты, то есть ее среднемесячный размер - более 350 тыс. гривен.

Генеральный директор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смелянский признался, что в декабре получил зарплату более 1 миллиона гривен. То есть больше, чем у Дональда Трампа.

В 2018 году председатель правления НАКа Андрей Коболев получил премию в размере 286,5 млн гривен (с учетом премии за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 млн гривен).