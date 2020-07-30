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30 июля 2020, четверг, 22:01 145
Экономика 2020-07-30T22:40:09+03:00
Українські Новини
Абромавичус просит вернуть гиганские зарплаты членам набсоветов госкомпаний

Абромавичус просит вернуть гиганские зарплаты членам набсоветов госкомпаний

Кира Молчанова
Зарплата, Укроборонпром, Айварас Абромавичус, Зарплата чиновников, Зарплата чиновников на карантине
Айварас Абромавичус Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius
Айварас Абромавичус Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус просит Президента Владимира Зеленского решить проблему с введением ограничения заработных плат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий в 47 тыс. в месяц на период карантина.

Об этом он сообщил во время круглого стола в Киевской школе экономики, передают Українські Новини.

"По зарплатам лично передал Президенту два письма: одно — от глав набсоветов всех госкомпаний, и одно — лично от меня, что страдают 36 руководителей очень важных госкомпаний из-за этого ограничения", - сообщил Абромавичус.

По его словам, в связи с отсутствием необходимого количества депутатов в Раде на данный момент, другие механизмы для того, чтобы увеличить зарплату руководителей и членов набсоветов госпредприятий будут предложены в сентябре.

Также он отметил, что сейчас проблемы корпоративного управления не являются приоритетными на политическом уровне; при этом говорить о полном отсутствии поддержки реформы корпоративного управления пока не стоит.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль не видит возможности прекращения карантина и увеличения заработной платы руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.

В сентябре 2018 - апреле 2020 года среднемесячная заработная плата члена наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Шевки Аджунера составила 661,667 тыс. гривен. А член набсовета Сергей Лещенко январе-апреле 2020 получил 1,47 млн гривен зарплаты, то есть ее среднемесячный размер - более 350 тыс. гривен.

Генеральный директор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смелянский признался, что в декабре получил зарплату более 1 миллиона гривен. То есть больше, чем у Дональда Трампа.

В 2018 году председатель правления НАКа Андрей Коболев получил премию в размере 286,5 млн гривен (с учетом премии за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 млн гривен).

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