Глава Верховного Суда Данишевская в июле заработала на 416 тыс. гривен больше, чем в июне

Зарплата главы Верховного Суда Валентины Данишевской за июль составила 507 087 гривен.

Об этом говорится в ответе Верховного Суда на запрос Українських Новин.

При этом за июнь сумма выплаченной зарплаты Данишевской составила 90 697 гривен.

Размер судейского вознаграждения состоит из должностного оклада - 197 063 гривны, доплаты за выслугу лет - 60% от оклада, доплаты за пребывание на административной должности - 10% от должностного оклада, доплаты за работу, связанную с доступом к гостайне - 20% от оклада и других доплат.

При этом, согласно изменениям в госбюджет, начисление судейского вознаграждения осуществляется в размере, который не превышает 10 минимальных зарплат, установленной на 1 января 2020 года.

Зарплата Валентины Данишевской. Документ: Українські Новини

Как сообщали Українськi Новини, глава Конституционного Суда Александр Тупицкий за июнь получил 92,7 тыс. гривен зарплаты, за июль 64 тыс. гривен.



Кроме того, Данишевская считает адвокатов препятствием для получения обвинительных приговоров.