Из-за ремонта моста на подъезде к Одессе образовались многокилометровые пробки

Из-за пандемии коронавирусной инфекции Одесса стала одним из главных морских курортов для украинцев, особенно с учетом некоторых послаблений карантина. Українські Новини уже сообщали, что в Одессе разрешили работать ночным клубам, ресторанам и детским лагерям. Однако, чтобы попасть в город, людям приходится пройти испытание долгими пробками на трассе Киев – Одесса. Ситуацию усложняет то, что вместе с легковыми автомобилями в Одессу направляются также длинные караваны из грузовиков.

Причиной усложнения обстановки на дорогах стало не только увеличение грузопотока из-за закрытия границ соседними странами, но и ремонт моста над Хаджибеевским лиманом, где сейчас функционируют только две полосы. Об этом говорится в сюжете "Фактов" на ICTV.

Отмечается, что наихудшая ситуация с проездом в Одессу возникает с пятницы на субботу. Транспорт выстраивается в 20-километровые очереди, которые отнимают у автомобилистов по 40-50 минут времени.

Грузовикам еще сложнее, так как они вдобавок направляются к находящемуся неподалеку пункту весового контроля. Въезд в Одессу грузовому транспорту при температуре воздуха выше 28 градусов закрыт, потому фуры выстраиваются в многокилометровые очереди вдоль трассы и ждут ночи в условиях, где нет никакого спасения от жары, никаких удобств. На обоих концах моста работают патрульные полицейские, пытающиеся упорядочить потоки транспорта.

Мост через лиман ремонтируют уже 12 лет, и в этом году продолжается активная фаза реконструкции: прокладывают три полосы в направлении Одессы. Ведутся работы по гидроизоляции, а под мостом планируется монтировать автоматизированный грузовой комплекс, без человеческого вмешательства контролирующий грузопотоки.

Дорожные службы планируют завершить ремонт за год. Рабочие подчеркивают, что пробки на этом участке трассы начали образовываться только в этом году – поток машин увеличился с закрытием границ большинства стран, где ранее отдыхали украинцы.

Одесса в условиях карантина. Фото: Ukranews

Одесса в условиях карантина. Фото: Ukranews

Как сообщали Українські Новини, Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса.

Кроме того, в Украине вступил в силу "зональный карантин" – карта регионов.