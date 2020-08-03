Бунт в поезде: пассажиры потребовали сделать остановку в Тернополе, несмотря на карантин

В Тернополе, который отнесли в "красную" зону по эпидопасности, пассажиры поезда, ехавшего из Херсона, устроили бунт, чтобы он остановился в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци". Об этом в понедельник, 3 августа, на сессии городского совета сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, передает издание Terminovo.

"Там ехало 85 тернопольчан, ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда горожане подняли бунт, руководитель поезда таки согласился остановиться и высадить людей в Тернополе", - рассказал Надал.

Он также зачитал сообщение от жителей города, которые стали заложниками в поезде "Киев-Трускавец", отметив, что в мэрии получают "массу обращений" от людей.

"Именно сейчас находимся в поезде №49, на который Укрзализныця нам продала билеты вчера уже после внесения Тернополя в "красную зону ". О том, что поезд не будет останавливаться в городе, узнали от проводницы. Начальник поезда извинился и предложил выходить в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове. Нас таких заложников - 15 только в вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе", - озвучил мэр Тернополя послание пассажиров из Тернополя.

На сегодняшней сессии депутаты планируют принять обращение к министру инфраструктуры с просьбой снять ограничения на остановку поездов в Тернополе.

Как собщали Українські Новини, "Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь.

Также мэр Тернополя отказался ужесточать карантин и пригрозил народными протестами.