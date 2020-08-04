В Тернополе бунт, в Киеве террорист захватил заложников, украинец купил итальянский остров

В Тернополе – бунт. Пока лишь в поезде, но он отражает настроения региона. В пятницу Тернополь, Луцк и часть Черновицкой отнесли к "красной" зоне карантина. Начали вводить ограничения. В том числе – прекратили продажу ж/д билетов и отменили поезда.

В понедельник, когда поезд из Херсона, выполняя карантинные меры отказался высадить в Тернополе 85 пассажиров, они подняли бунт.



"Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе?" - справедливо спрашивают пассажиры.



Мэр Тернополя и горсовет отказался вводить транспортную блокаду, усиливать карантин. Он нахамил Кабмину и "Слугам народа". Интересно, его объявят сепаратистом?



В центре Киева в одном из самых дорогих бизнес-центров "Леонардо" мужчина захватил отделение банка, сказал что у него бомба и взял заложников. Вот его фото. Это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Денег не просил, но вызвал полицию и журналистов. Заложникам рассказывал о звездах и животных.

Через несколько часов переговоров он сдался властям. Оказалось, что ни бомбы, ни оружия у него нет. Зато есть диагноз - "олигофрения".



Это третий случай захвата заложников за последние 2 недели. 21 июля в Луцке террорист захватил автобус с пассажирами и сдался после звонка Зеленского. Под Полтавой другой преступник взял в заложники начальника уголовного розыска и скрылся в лесах. Через неделю его выследили. Он погиб в прошлую субботу в результате меткого выстрела полицейского снайпера.



Если вам жалуются на недостатки в сервисе на одесских или азовских пляжах Украины, посмотрите как в Крыму "охранник пляжа" плеткой бьет отдыхающих.



Сын бывшего владельца завода "Мотор-сич", который выпускает вертолетные двигатели, купил остров в Италии. Небольшой – 500 на 500 метров. Зато в хорошем месте – на лигурийском побережья возле Сан-Ремо. На уединенном острове есть небольшая часовня, вилла и причал. Сумма сделки – 10 млн евро.



Посмотрите как полиция штрафует "поющего ректора" Михаила Поплавского за неправильную парковку. Он бросил свою машину на проезжей части прямо у Бессарабского рынка.



В ближайшие 2 недели в Киеве будет жарко, без осадков.

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