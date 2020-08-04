подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 августа 2020, вторник, 06:55 296 Новости дня
Общество 2020-08-04T06:55:01+03:00
Українські Новини
В Тернополе бунт, в Киеве террорист захватил заложников, украинец купил итальянский остров

В Тернополе бунт, в Киеве террорист захватил заложников, украинец купил итальянский остров

Денис Иванеско
Кабмин, Террорист, Укрзализныця, Заложник, Мотор Сич, Михаил Поплавский, захват заложников, Слуга народа, погода в Украине, мэр Тернополя, Главное за день, Карантин в Луцке, Карантин в Тернополе, Красная зона, луцкий террорист, Каримов Сухроб, Покупка острова, Сан-Ремо

В Тернополе – бунт. Пока лишь в поезде, но он отражает настроения региона. В пятницу Тернополь, Луцк и часть Черновицкой отнесли к "красной" зоне карантина. Начали вводить ограничения. В том числе – прекратили продажу ж/д билетов и отменили поезда.

В понедельник, когда поезд из Херсона, выполняя карантинные меры отказался высадить в Тернополе 85 пассажиров, они подняли бунт. 

"Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе?"  - справедливо спрашивают пассажиры.

Мэр Тернополя и горсовет отказался вводить транспортную блокаду, усиливать карантин. Он нахамил Кабмину и "Слугам народа". Интересно, его объявят сепаратистом?

В центре Киева в одном из самых дорогих бизнес-центров "Леонардо" мужчина захватил отделение банка, сказал что у него бомба и взял заложников. Вот его фото. Это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
Денег не просил, но вызвал полицию и журналистов. Заложникам рассказывал о звездах и животных.
Через несколько часов переговоров он сдался властям. Оказалось, что ни бомбы, ни оружия у него нет. Зато есть диагноз - "олигофрения".

Это третий случай захвата заложников за последние 2 недели. 21 июля в Луцке террорист захватил автобус с пассажирами и сдался после звонка Зеленского. Под Полтавой другой преступник взял в заложники начальника уголовного розыска и скрылся в лесах. Через неделю его выследили. Он погиб в прошлую субботу в результате меткого выстрела полицейского снайпера. 

Если вам жалуются на недостатки в сервисе на одесских или азовских пляжах Украины, посмотрите как в Крыму "охранник пляжа" плеткой бьет отдыхающих.

Сын бывшего владельца завода "Мотор-сич", который выпускает вертолетные двигатели, купил остров в Италии. Небольшой – 500 на 500 метров. Зато в хорошем месте – на лигурийском побережья возле Сан-Ремо. На уединенном острове есть небольшая часовня, вилла и причал. Сумма сделки – 10 млн евро.

Посмотрите как полиция штрафует "поющего ректора" Михаила Поплавского за неправильную парковку. Он бросил свою машину на проезжей части прямо у Бессарабского рынка. 

В ближайшие 2 недели в Киеве будет жарко, без осадков.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

 

Больше новостей о: Кабмин Террорист Укрзализныця Заложник Мотор Сич Михаил Поплавский захват заложников Слуга народа погода в Украине мэр Тернополя Главное за день Карантин в Луцке Карантин в Тернополе Красная зона луцкий террорист Каримов Сухроб Покупка острова Сан-Ремо

Тернополь вслед за Луцком отказался усиливать кара...
Власти Луцка отказываются останавливать общественн...
Луцк отказался вводить карантинные ограничения и п...
Бунт в поезде: пассажиры потребовали сделать остан...
Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве во время захвата здания сменил заложника, — СБУ
В Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 24% за неделю
Новости
Цены на свинину в живом весе повысились на 6,2% за июль 07:30
В Украине нужны продавцы и низкоквалифицированные рабочие. Спрос на профессионалов ниже, — служба занятости 07:06
Украинцы стали покупать больше новых авто: марка Renault вновь самая популярная 07:00
В Тернополе бунт, в Киеве террорист захватил заложников, украинец купил итальянский остров 06:55 Новости дня
За неделю цены на арбуз заметно снизились: сколько сейчас стоит на рынке ягода 06:30
больше новостей
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Луцк отказался вводить карантинные ограничения и просит вычеркнуть его из "красной зоны"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok