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03 августа 2020, понедельник, 06:00 17 Карта
Жизнь 2020-08-03T06:00:01+03:00
Українські Новини
Антициклон Claws изменит погоду: синоптик дала прогноз на начало недели

Антициклон Claws изменит погоду: синоптик дала прогноз на начало недели

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине 3 августа. Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине 3 августа. Фото: pixabay

В то время, как ночью в Карпатах похолодает до +6 градусов, благодаря антициклону Claws, который придет в Украину в понедельник, 3 августа, погода на территории страны будет сухой и солнечной.

Об этом написала народный синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"Днем какие-то блохи-очаги влажности попытаются размочить идиллическую антициклональную картинку в центре и на севере Украины, но вряд ли у них что-то существенное получится", - сообщила метеоролог.

На Украину надвигается антициклон, который принесет комфортную погоду - синоптик. Карта: Наталка Диденко в ФейсбукНа Украину надвигается антициклон, который принесет комфортную погоду - синоптик. Карта: Наталка Диденко в Фейсбук

По ее словам, температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах +22...+28 градусов. В Киеве в понедельник будет сухо, термометр покажет от +24 до +26 градусов.

автра - день элегантной погоды, не холодно, не жарко, можно гулять на улице после работы долго", - уверяет Диденко.

Также она отметила, что со вторника, 4 августа, погода "вернется с осенних гулек" и температура воздуха начнет ощутимо расти.

"Уже с 4 августа и до конца недели в большинстве областей ожидается +26...+31 градус, только 5 августа несколько похолодает в западной части Украины", - добавила синоптик.

Ранее Українські Новини сообщали, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

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