Побежал за крапивой: полиция Киева оштрафовала Поплавского за неправильную парковку

Полиция Киева оштрафовала ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского, который с 12 июня возглавил Аграрную партию Украины за то, что он оставил свое авто в неположенном месте. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, добавив соответствующее видео.

"Господин Михаил Поплавский побежал "за крапивой" на Бессарабский рынок, а машину свою оставил просто в левой полосе для движения", - говорится в сообщении.

На место сразу прибыли правоохранители, который выписали Поплавскому выписали штраф за нарушение ПДД.

Как сообщали Українські Новини, Михаил Поплавский стал человеком года в номинации "Детяель искусств" в 2020 году.

Кроме того, в 2019 году против поющего ректора Поплавского открыли дело.

Также Поплавский задекларировал миллионы налички и права на подачу окрошки.

Ранее Поплавский презентовал свою книгу "Ректор" в Кембриджском университете. Позже в Стенфорде разоблачили фейковую презентацию Поплавского: профессором оказался массажист.