Мэр Тернополя отказался ужесточать карантин и пригрозил народными протестами

Мэр Тернополя Сергей Надал отказался выполнять требования к ужесточению карантина из-за попадания города в "красную" зону. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Внеочередная сессия Тернопольского городского совета заявляет решительное несогласие против отнесения нашего города к т.н. "красной зоны" карантина и транспортной блокады, введенные чиновниками правительства Украины", - написал он.

Кроме того, мэр призвал Мининфраструктуры не останавливать железнодорожное сообщение с Тернополем, а региональную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – не останавливать автобусное сообщение.

"Пока в Киеве работают "велюровые" рестораны, в Тернополе Укрзалiзниця запретила останавливаться поездам. Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернопольчан? Ваше задание - обслуживать украинцев. Вы - слуги нашего народа. А вы подумали, что вы - хозяева?" - говорит Надал.

В случае транспортной блокады, заявил мэр, "центральная власть настроит против себя тернопольчан, которые не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы".

Как сообщали Українськi Новини, "красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа будет установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

Кроме того, с 1 августа Киев оказался в "зеленой".

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.