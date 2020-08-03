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03 августа 2020, понедельник, 15:53 46
Общество 2020-08-03T15:56:27+03:00
Українські Новини
Сын экс-владельца "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров в Италии за 10 млн евро

Сын экс-владельца "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров в Италии за 10 млн евро

Валерия Драгомирова
Италия, Остров Галлинара, Александр Богуслаев
Остров Галлинара. Фото: wikimapia
Остров Галлинара. Фото: wikimapia

Сын бывшего владельца компании "Мотор Сич" Александр Богуслаев купил за 10 млн евро остров у берегов итальянской Лигурии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Остров Галлинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова - менее чем полкилометра (470х450 метров), он возвышается над уровнем моря на 87 метров.

В давние времена он принадлежал католической церкви, последние 150 лет - состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.

Сообщается, что Александр Богуслаев приобрел его у девяти пьемонтских и лигурийских семей, совместно владевших Галлинарой более 40 лет.

По информации издания, переговоры о покупке острова начались в мае этого года и завершились 17 июля. 

Как сообщали Українські Новини, правоохранители намерены расследовать возможные злоупотребления менеджеров завода "Мотор-Сич". Экоактивисты заявляют, что контрольный пакет акций военного завода "Мотор Сич", который купили китайцы, заблокирован в государственном банке КНР.

Ранее свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи". 

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