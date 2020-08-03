Захвативший банк террорист оказался гражданином Узбекистана: появилось его фото с заложницей

Мужчина, захвативший банк в центре Киева, является гражданином Узбекистана. Об этом замглавы МВД Антон Геращенко заявил в эфире телеканала ZIK и опубликовал его фото с заложницей в Facebook.

"По предварительной информации лицом угрожающим террористическим актом является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальными сетями, это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезными его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - рассказал Геращенко.

Как известно, около 12 в отделение банка зашел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть бомба. При этом он отпустил всех работников банка, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Правоохранители оцепили район и ведут переговоры с захватчиком.

В заложниках у террориста, который с бомбой захватил отделение банка, находящееся в киевском бизнес-центре "Леонардо", один человек.

Напомним, центр Киева перекрыли силовики из-за захвата банка террористом: где остановилось движение.