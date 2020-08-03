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  • Захвативший банк террорист оказался гражданином Узбекистана: появилось его фото с заложницей
03 августа 2020, понедельник, 14:19 365
Происшествия 2020-08-03T14:49:42+03:00
Українські Новини
Захвативший банк террорист оказался гражданином Узбекистана: появилось его фото с заложницей

Захвативший банк террорист оказался гражданином Узбекистана: появилось его фото с заложницей

Ольга Фандорина
Киев, Террорист, Заложники, Антон Геращенко, захват заложников, Захват банка в Киеве
Террорист и заложница. Фото: Антон Геращенко
Террорист и заложница. Фото: Антон Геращенко

Мужчина, захвативший банк в центре Киева, является гражданином Узбекистана. Об этом замглавы МВД Антон Геращенко заявил в эфире телеканала ZIK и опубликовал его фото с заложницей в Facebook.

"По предварительной информации лицом угрожающим террористическим актом является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальными сетями, это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезными его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - рассказал Геращенко.

Как известно, около 12 в отделение банка зашел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть бомба. При этом он отпустил всех работников банка, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Правоохранители оцепили район и ведут переговоры с захватчиком.

В заложниках у террориста, который с бомбой захватил отделение банка, находящееся в киевском бизнес-центре "Леонардо", один человек.

Напомним, центр Киева перекрыли силовики из-за захвата банка террористом: где остановилось движение.

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