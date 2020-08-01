Правоохранители ликвидировали полтавского террориста Скрипника при задержании

Романа Скрипника, который взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату, убили при задержании. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, предают Українські Новини.

01 августа, около 2:00 ночи на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мер, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил в нем Срипника.

После этого Скрипник угрожал взорвать гранату и взял в заложники полицейского.

"Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД через точный выстрел", – говорится в сообщении.

Полицейский за три секунды успел отскочить от места взрыва гранаты и остался жив и невредим.

Как добавляет Геращенко, у Романа Скрипника была возможность показаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Однако он выбрал иной путь.

Ранее Українські Новини сообщали, Роман Скрипник отпустил заложника – начальника управления уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, и скрылся в лесу.

Также в МВД сообщили, что полтавский террорист Роман Скрипник мог покончить жизнь самоубийством.