Охранник с нагайкой выгнал людей с "элитного" крымского пляжа

Пока цены на отдых в Крыму этим летом растут, в крымском поселке Форос охранник санатория с кнутом прогнал отдыхающих с пляжа. Об этом сообщается 1 августа в Instagram - пользователя slava_bred появилось видео: мужчина средних лет в военной форме достает нагайку и угрожает ею отдыхающему, пока жена туриста снимает происходящее на телефон. В какой-то момент охранник разворачивается к женщине, подходит и бьет ее.

Охранник объяснил свой поступок тем, что постояльцы гостиницы "платят по 200 тысяч" за то, "чтобы здесь никого не было". Потерпевшая утверждает, что ездит на пляж "Фороса" уже шесть лет на законных основаниях. Но при попытке искупаться выяснилось, что санаторий установил там пропускную систему. Охранник, вооруженный нагайкой, потребовал семью покинуть место.

По словам женщины, она всегда платила за использование лежаков на частном пляже, и пыталась это объяснить охраннику. Когда туристы начали спорить с охранником, тот стал угрожать женщине с мужчиной и их четырехлетнему ребенку кнутом. Видео с данным инцидентом вызвало значительный резонанс в сети.

В свою очередь, руководство санатория "Форос" попыталось объяснить действия охранника, который плетью прогонял туристов с пляжа. Там утверждают, что посетители не были гостями санатория, но пообещали провести служебную проверку и найти виновных. "У санатория "Форос" восемь карт пляжа, три из которых предназначены для гостей санатория и являются лечебными. Пропуск на данные карты осуществляется по карте гостя, выданной на основании санаторно-курортной карты гостя", — разъяснили в "Форосе". Все приезжающие предоставляют справки об отсутствии коронавируса, указали в санатории. Согласно действующим правилам, других посетителей на территорию лечебного пляжа не пускают.

На данный момент охранник уволен. "Исследуются все материалы, в том числе видеозаписи. Проведено внеплановое рабочее совещание сотрудников санатория по данному вопросу", — сообщается в Instagram санатория.

Однако и на курортах Одессы встречаются подобные случаи - бич-бои из пляжных клубов выгоняют одесситов, не заплативших за лежак, силой.

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В Одессе также отдыхающие дружно игнорируют карантинные требования.