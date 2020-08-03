"Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь

После того, как Луцк и Тернополь отнесли в "красную" зону по эпидопасности "Укрзализныця" остановила продажу билетов в эти города.

Об этом говорится в сообщении на сайте государственного предприятия.



"Продажи билетов на поезда дальнего следования до станций Луцк и Тернополь и обратно были закрыты в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Протокол решения Укрзализныця получила 31 июля в 19:10", - сказано в нем.



Ограничение действует для поездов: №41/42 Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев -Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк, Тернополь и обратно, предложенна компенсация полной стоимости билетов.



Как сообщали Українські Новини, мэр Тернополя отказался ужесточать карантин и пригрозил народными протестами.



Кроме того, в Минздраве объяснили разделение Украины на карантинные зоны.