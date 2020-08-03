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03 августа 2020, понедельник, 16:35 17
Общество 2020-08-03T16:35:42+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь

"Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь

Валерия Драгомирова
Тернополь, Укрзализныця, Билеты, Луцк, Поезда
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

После того, как Луцк и Тернополь отнесли в "красную" зону по эпидопасности "Укрзализныця" остановила продажу билетов в эти города. 

Об этом говорится в сообщении на сайте государственного предприятия. 

"Продажи билетов на поезда дальнего следования до станций Луцк и Тернополь и обратно были закрыты в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Протокол решения Укрзализныця получила 31 июля в 19:10", - сказано в нем. 

Ограничение действует для поездов: №41/42 Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев -Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк, Тернополь и обратно, предложенна компенсация полной стоимости билетов.

Как сообщали Українські Новини, мэр Тернополя отказался ужесточать карантин и пригрозил народными протестами. 

Кроме того, в Минздраве объяснили разделение Украины на карантинные зоны

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