"Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь

После того, как Луцк и Тернополь отнесли в "красную" зону по эпидопасности "Укрзализныця" остановила продажу билетов в эти города. Об этом говорится в сообщении на сайте государственного предприятия. "Продажи билетов на поезда дальнего следования до станций Луцк и Тернополь и обратно были закрыты в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Протокол решения Укрзализныця получила 31 июля в 19:10", - сказано в нем. Ограничение действует для поездов: №41\/42 Днепр-Трускавец, №98\/97 Ковель-Киев, №88\/87 Ковель-Новоалексеевка, №12\/11 Одесса-Львов, №81\/82 Киев-Ужгород, №49\/50 Киев -Трускавец, №136\/135 Черновцы-Одесса, №108\/107 Одесса-Ужгород, №110\/109 Львов-Херсон, №86\/85 Львов-Новоалексеевка, №715\/716 Киев-Львов. Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк, Тернополь и обратно, предложенна компенсация полной стоимости билетов.Как сообщали Українські Новини, мэр Тернополя отказался ужесточать карантин и пригрозил народными протестами. Кроме того, в Минздраве объяснили разделение Украины на карантинные зоны.