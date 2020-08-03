подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • У "киевского террориста" Каримова в детстве диагностирована олигофрения, - Геращенко
03 августа 2020, понедельник, 17:01 94
Происшествия 2020-08-03T18:15:01+03:00
Українські Новини
У "киевского террориста" Каримова в детстве диагностирована олигофрения, - Геращенко

У "киевского террориста" Каримова в детстве диагностирована олигофрения, - Геращенко

Елизавета Драбкина
Киев, Террорист, Антон Геращенко, Захват банка в Киеве

У угрожавшего взрывом в АО "Универсал Банк" в Киеве Сухраба Каримова - олигофрения.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учёте с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", - написал он.

Также Геращенко подчеркнул, что взрывоопасных предметов в помещении банка не выявлено.

"Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов выявлено не было. Теперь его ждёт суд и много лет за решёткой", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в угрозе взрыва и захвате заложницы в БЦ" Леонардо" и открыла дело по статье "теракт".

Ранее сообщалось о том, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что мужчина, который захватил банк, оказался гражданином Узбекистана. Его зовут Каримов Сухроб Рахманович, а родился он 25.03.1988 г.

По информации СМИ, террорист захватил в заложники начальника отделения банка.

Также Сухроб Каримов требовал СМИ и прямой эфир.

Больше новостей о: Киев Террорист Антон Геращенко Захват банка в Киеве

Захвативший банк террорист оказался гражданином Уз...
СБУ открыла дело по статье "теракт" из-за угрозы в...
Разговаривали о погоде и животных. Заложница расск...
Угрожающий взрывом в Универсал Банке в Киеве терро...
Минздрав расширил список стран "красной" зоны
У "киевского террориста" Каримова в детстве диагностирована олигофрения, - Геращенко
Новости
Бунт в поезде: пассажиры потребовали сделать остановку в Тернополе, несмотря на карантин 18:15
Суд отказался избрать главе Судебной администрации Холоднюку залог 1 млн гривен 18:05
Во Львове искали взрывчатку. Фото: пресс-служба полиции Львовской области
Во Львове "минировали" три здания суда 17:45
На День Независимости в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины 17:43
Гривна ослабла. Курс нацвалюты на межбанке в понедельник 17:34
больше новостей
Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Требования к украинцам 06:30
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Требования к украинцам 06:30
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
больше новостей
"Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok