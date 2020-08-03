У "киевского террориста" Каримова в детстве диагностирована олигофрения, - Геращенко

У угрожавшего взрывом в АО "Универсал Банк" в Киеве Сухраба Каримова - олигофрения.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учёте с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", - написал он.

Также Геращенко подчеркнул, что взрывоопасных предметов в помещении банка не выявлено.

"Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов выявлено не было. Теперь его ждёт суд и много лет за решёткой", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в угрозе взрыва и захвате заложницы в БЦ" Леонардо" и открыла дело по статье "теракт".

Ранее сообщалось о том, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что мужчина, который захватил банк, оказался гражданином Узбекистана. Его зовут Каримов Сухроб Рахманович, а родился он 25.03.1988 г.

По информации СМИ, террорист захватил в заложники начальника отделения банка.

Также Сухроб Каримов требовал СМИ и прямой эфир.