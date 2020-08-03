В центре Киева террорист с бомбой захватил отделение банка

В Украине продолжается череда угроз террактов. В киевском бизнес-центре Леонардо, который расположен по адресу Богдана Хмельницкого, 17/52, мужчина захватил в заложники людей. Террорист утверждает, что у него в рюкзаке бомба.

Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook.

Сообщается, что полиция начала спецоперацию после того, как в помещение банка в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Хмельницкого вошел мужчина, который заявил, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сейчас правоохранители ведут с ним переговоры.

"3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", - написал Геращенко.

Захват отделения банка в Киеве. Фото: УП

Полиция ввела спецоперацию "Гром". С террористом ведут переговоры.

Геращенко попросил граждан обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

Напомним, ночью 1 августа правоохранители ликвидировали полтавского террориста Скрипника при задержании, который взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. Позже он был ликвидирован при задержании.

21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. При себе он имел взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

17 июля в Киеве возле метро вечером "Шулявская" в урне взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека. Одного из пострадавших прооперировали.

До этого взрыв на "Вокзальной" произошел 6 марта в вагоне киевского метрополитена, а 4 марта коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.